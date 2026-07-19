La gran final del Mundial 2026 | La Selección Argentina, con tres cambios ante España

De cara a la instancia decisiva frente a los ibéricos, Lionel Scaloni apostará por Gonzalo Montiel y por Nico González.

La Selección Argentina ya tiene confirmada la formación para disputar la final del Mundial 2026 frente a España. Lionel Scaloni apuesta por una base conocida y mantiene el esquema que llevó al equipo hasta el partido decisivo, aunque introduce tres modificaciones respecto de los encuentros anteriores para intentar conquistar el bicampeonato.

Emiliano Martínez será el arquero, mientras que la defensa estará integrada por Gonzalo Montiel , Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. En el mediocampo estarán Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás González , mientras que Lionel Messi y Julián Álvarez conformarán la dupla ofensiva que buscará darle a la Argentina su cuarta Copa del Mundo.

El DT decidió modificar el lateral derecho con el ingreso de Montiel por Nahuel Molina , una variante que ya había resultado determinante en la semifinal frente a Inglaterra, donde el defensor de River aportó mayor despliegue y profundidad por la banda.

Además, vuelve a la titularidad Rodrigo De Paul por Giuliano Simeone en la mitad de la cancha. El "motorcito" es referente del equipo, tanto adentro como afuera de la cancha.

La otra novedad pasa por el ataque: Nicolás González ocupará el sector izquierdo del mediocampo, reemplazando a Leandro Paredes y provocando un cambio de esquema, con un equipo mucho más ofensivo y dinámico.

El resto de la estructura se mantiene sin cambios. El Dibu seguirá bajo los tres palos, Romero y Lisandro Martínez conservarán la zaga central, mientras que Tagliafico continuará como lateral izquierdo. En la mitad de la cancha, De Paul, Enzo Fernández y Mac Allister repetirán la sociedad que fue clave durante toda la cita ecuménica, encargándose tanto de la recuperación como de la generación de juego.

Argentina está confirmada para la Final de la Copa del Mundo 2026:

Dibu Martínez; Montiel, Romero, Lisandro, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico González; Messi y Julián Álvarez. pic.twitter.com/6thg4nB9c8 — Gastón Edul (@gastonedul) July 19, 2026

La presencia de Nico González responde a la búsqueda de mayor amplitud y agresividad por los costados. El futbolista del Atlético de Madrid le aporta recorrido, presión alta y llegada al área rival, características que el pujatense considera fundamentales para enfrentar a una selección española que basa gran parte de su juego en la posesión de la pelota y el control del mediocampo.

Messi compartirá ataque con Julián Álvarez

En ofensiva, Messi volverá a compartir el ataque con la Araña, una fórmula que le dio grandes resultados al conjunto nacional durante el torneo. El capitán llega como el líder futbolístico y emocional del plantel, mientras que el delantero vuelve a ser la referencia ofensiva gracias a su movilidad, presión constante y capacidad para atacar los espacios que genera el propio Leo

Con estos once, Argentina buscará defender el título conseguido en Qatar 2022 y convertirse en el primer bicampeón mundial desde Brasil en 1962. Además, una victoria le permitiría alcanzar su cuarta Copa del Mundo e igualar la línea de Alemania e Italia