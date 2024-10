La grave denuncia de Juan Pablo Varsky sobre el partido Venezuela vs Argentina

"No se podía jugar. No se debería haber jugado. No hay otro punto de partida posible para analizar el empate entre Venezuela y Argentina en Maturín. El partido se jugó e intentaremos analizar lo que pasó dentro de un contexto tan irregular como condicionante, pero, conste en actas, la cancha estaba imposible", escribió Varsky en su columna en el medio Bolavip.