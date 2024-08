La hinchada de Boca le colgó una bandera a Adorni y el vocero presidencial respondió

La victoria de Boca sobre San Lorenzo fue un partidazo que resultó una fiesta para el xeneize, tanto adentro como afuera de la cancha. En las tribunas, la gente jugó su partido y la hinchada se manifestó en contra del vocero presidencial, Manuel Adorni . La semana anterior, el funcionario había ninguneado a Diego Armando Maradona, cuando en el "Día Internacional del zurdo" no lo nombró entre los grandes deportistas argentinos.

Finalmente, Adorni ninguneó a Maradona cuando se lo mencionaron: “Ah, si. Era zurdo”.

Embed "Maradona":

Por comentarios sobre el saludo de Manuel Adorni en el Día Internacional del Zurdo https://t.co/CLXjx2sO3P pic.twitter.com/5wDnvD6VHC — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 13, 2024

Esto generó un gran repudio por parte de la familia del astro argentino que murió a finales de 2020 y de varios jugadores que fueron compañeros en la conquista del Mundial de México 1986.

Adorni, por su parte, se disculpó al día siguiente: “Negar lo que fue Maradona o lo que aportó en términos deportivos es no haber sido argentino. Yo aparte lo he visto jugar en la cancha. Es innegable que es un ídolo, en ningún momento ninguneé a Maradona”.

Después del partido, Dalma, una de las hijas de Diego que estuvo el domingo en la Bombonera, agradeció a la gente del xeneize. "Le agradezco a la gente de Boca, que es muy amorosa. Se acuerdan de mi papá y lo defienden un montón", declaró a TyC Sports.

Qué dijo Adorni de la bandera que colgó la hinchada de Boca

“Con respecto a la bandera, es parte del folklore. Yo ya lo aclaré, pero es como todo: hay cosas que se usan para hacer política, y la verdad es que simplemente fue una chichana con una periodista, que no salió al aire porque no tenía micrófono y no la poncharon en la cámara. Entonces quedó como que lo ninguneaba a Maradona”, explicó.

“Ojalá que dejen la bandera ahí, durante la eternidad, porque yo soy de Boca, asi que quedará mi apellido en las tribunas de Boca, espero que por mucho tiempo”, dijo, casi orgulloso de eso.

Y volvió a repetir que “es parte del folklore del fútbol, y no me parece mal”. Y recordó que cuando saludó a las grandes personalidades de la Argentina que eran zurdas, “nombre jugadores contemporáneos, de la selección de ahora. No pasaba más que por eso, pero se lo han tomado bastante a pecho el tema”, aseveró.