La historia del hincha de Racing que hizo dedo y recibió su entrada para ver la final de la Sudamericana

La historia dio un giro inesperado cuando, a menos de una semana de la final, Gustavo Costas, el director técnico de Racing, le regaló una entrada para que pudiera vivir el partido histórico desde las tribunas. “No me tenés que agradecer nada. A vos te tengo que agradecer por seguir a Racing así”, le dijo Costas en un video que Alejo publicó en X, donde compartió la emoción del momento.

La historia de Alejo comenzó con un impulso inesperado. Mientras Racing se preparaba para enfrentar a Huachipato en Chile, Alejo decidió emprender el viaje a dedo sin dinero ni compañía. “La primera vez surgió de la nada. Yo estaba aburrido en mi casa, Racing jugaba en una semana en Chile y dije ‘¿y si me voy caminando y haciendo dedo?’”, relató entre risas a Lucas Crisafulli, periodista de TN.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AlejoCiganotto/status/1858563343365062822&partner=&hide_thread=false Aca tienen uno de los audios, Costas es Racing https://t.co/LkXp7sFo8o pic.twitter.com/mP43EftkcE — alejociganotto02 (@AlejoCiganotto) November 18, 2024

Con la ayuda de otros hinchas que lo apoyaron en el camino, Alejo consiguió llegar a Santiago y luego a Viña del Mar, donde presenció el triunfo de Racing por 2-0. Su hazaña se volvió viral y a partir de ese momento, comenzó a ser apodado “el talismán” por la suerte que aparentemente traía a su equipo.

La historia de Alejo Ciganotto

Tras su exitoso viaje a Chile, Alejo continuó con su periplo hacia Brasil, viajando a Curitiba para el partido ante Athletico Paranaense en los cuartos de final, y luego a San Pablo para la semifinal contra Corinthians. Sin embargo, en Brasil sufrió un percance que casi lo deja sin posibilidad de viajar a Paraguay: su celular se rompió debido a la lluvia, lo que le impidió estar en contacto con sus seguidores y coordinar su próximo viaje.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AlejoCiganotto/status/1858728322173227052&partner=&hide_thread=false Jugué un partido con todos artistas de Paraguay+curiosidades de cómo juegan pic.twitter.com/u6v3j1L44U — alejociganotto02 (@AlejoCiganotto) November 19, 2024

Pero como es de esperar de un hincha tan apasionado, no se rindió. “Un técnico me lo quiso arreglar, pero a los días me dijo que no se podía. Entonces ahí puse en Twitter que no viajaba y la gente de Racing empezaron a decir ‘andá igual’. Por suerte un amigo me prestó un celular, empecé a tirar mensajes por todos lados y me fui”, contó Alejo, quien ahora se encuentra rumbo a Paraguay.

Con la entrada asegurada, Ciganotto ahora espera que el equipo logre el título de la Copa Sudamericana, después de 32 años de espera. Los hinchas de Racing, que también viajaron sin entradas, se reunirán en Asunción para vivir la final juntos, reforzando el espíritu de comunidad y la pasión por la Academia.