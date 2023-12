La impactante cifra que deberá pagarle Silvio Romero a Independiente para no jugar en el club

Romero tiene contrato con el equipo de Carlos Tevez hasta 2024 y debe regresar del préstamo con Fortaleza de Brasil. Sin embargo, Silvio pagará para no volver.

Pero en el último tramo, padeció la falta de refuerzos y el desgaste, sumado a la relajación que mostraron los futbolistas tras haber esquivado el descenso -que finalmente sufrió Colón de Santa Fe-. Para la próxima temporada, el equipo de Avellaneda busca reforzarse y tendría el regreso de Silvio Romero . Aunque, el futbolista pagaría para no jugar en el club .

Romero tiene contrato con el rojo hasta diciembre de 2024, aunque desde hace tiempo juega en Fortaleza en condición de préstamo, hasta el 31 de diciembre cuando vence el contrato , con una opción de compra que alcanza 1.200.000 dólares . Para el equipo brasileño, es una cifra que no puede abonar y el jugador debería regresar al equipo para ser un refuerzo de Tévez .

Silvio Romero

Pero su deseo no es ese, sino que prefiere continuar su carrera en el exterior. Según trascendió, todo se debe a una preferencia de estabilidad económica que no consigue en Argentina pero sí en el exterior. Para poder elegir y quedarse con el pase en su poder, el futbolista deberá pagarle al club 650.000 dólares que serán destinados a cancelar deudas y también a incorporar futbolistas.

Otro de los que empujan a que Silvio no se quede en el equipo rojo de Avellaneda es el mal presente económico que atraviesa el club, pero que viene revirtiendo en el último tiempo. A pesar de que es un jugador de jerarquía, no será una posibilidad para Carlitos, que irá en busca de un refuerzo en la delantera ya que le anunció al exjugador de Aldosivi que no lo tendrá en cuenta para la próxima temporada. Tampoco será parte del equipo el joven futbolista Tomás Pozzo.