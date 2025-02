La increíble racha invicta que lleva Independiente en su estadio

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1893424411153240557&partner=&hide_thread=false ¡¡¡GOLAZO DEL ROJO!!! La Pantera Negra Turbo estampó el 1-0 de Independiente contra Instituto.



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 22, 2025

A su vez, suma ocho triunfos consecutivos de local en su estadía algo que no conseguía desde 1974. Entre estas cifras también se destaca que las últimas tres fue con la valla invicta en el arco que defiende Rodrigo Rey.

Fuerte: Joaquín Laso explico por que no le perdonará un peso de la deuda a Independiente

Joaquín Laso se fue entre silbidos de Independiente de Avellaneda por su bajo rendimiento en el equipo de Julio Vaccari luego de una buena temporada cuando era titular en la era de Carlos Tévez. También tuvo que decir adiós entre fuertes disputas con la comisión directiva por falta de pago en los salarios, una historia que se repite casi a diario en el club.

El defensor central pasó del rojo a Tigre luego de tres temporadas y media en la institución en la que disputó 93 partidos y anotó cuatro goles, y con una deuda por parte del club que aún no fue saldada y le generó más de un dolor de cabeza al futbolista. A inicios de este año, los primeros días de enero, el representante de Laso presentó una deuda del club que asciende los U$S 83.000.

Desde ambas partes habían mostrado diálogo para resolver la situación aunque ahora las negociaciones están frías debido a no poder acordar las formas de pago. En las últimas horas el defensor central fue claro con su postura durante un diálogo con TNT Sports, ante rumores de un acuerdo que implicaba pagos en ocho cuotas y luego en seis: "No, estamos hablando, todavía no hay nada. Hay cosas que no son viables".

En su relato agregó: "A mi de esfuerzo no me podes reclamar nada. Hay cosas que son premios, sueldos, cosas ganadas. Hay cosas que se pueden charlar y le podemos dar pedal pero hay cosas que no tienen razón de ser como gente. Estuvimos en el barro y nos sacamos entre los dos, hoy no podes usar mi plata para pagarle a otros que por ahí está disfrutando algo que fue esfuerzo mío y de mis compañeros. Pero yo me la gané"

La posibilidad de un acuerdo

Para cerrar dejó abierta la puerta para cerrar un acuerdo con Independiente: "Esa es la discrepancia. Obviamente los dirigentes como son quieren patear para adelante pero creo que algún fin le vamos a encontrar. Es gente que intenta hablar, pero solo tienen que bajar el martillo y decir 'la verdad tenes razón', porque está a las claras".