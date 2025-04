La inesperada confesión de Eduardo Domínguez que lo hace único en el fútbol argentino

En tiempos donde los grupos de WhatsApp son la forma dominante de comunicación, Eduardo Domínguez decidió ir a contramano. El entrenador de Estudiantes de La Plata sorprendió al confesar, una vez más, que no utiliza la aplicación de mensajería más popular del mundo. “No la utilizo y no me interesa”, afirmó sin rodeos el “Barba” en una entrevista con los canales oficiales de la Copa Libertadores, en la previa del partido frente a Universidad de Chile por la segunda fecha del torneo continental.