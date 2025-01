La inesperada decisión de Fernando Gago luego de la primera victoria de Boca en el 2025

El silencio de Fernando Gago tras el encuentro no pasó desapercibido. Su decisión de no hablar con la prensa podría interpretarse como una estrategia para mantener el foco en la preparación del equipo y evitar responder sobre temas sensibles como la posible llegada de Leandro Paredes o la incorporación de Marchesín. Además, se especula que el DT prefirió no referirse a los dichos de Matías Rojas, jugador al que Gago intentó convencer para sumarse al club, pero que finalmente eligió a River.