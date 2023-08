La inesperada defensa de Mariano Closs a Javier Milei: "Se terminó la grieta"

Con su inconfundible estilo, Closs anunció: "Se terminó la grieta. Estaba viendo los canales… Se terminó la grieta". Las miradas incrédulas de sus colegas dieron paso a una respuesta ingeniosa: Llegaste a una Argentina distinta. El relator no se quedó atrás y dio una contundente frase en contra de sus colegas de otros canales: "Puse el canal y no le daban al Kirchnerismo. Puse el otro y no le daban al Kirchnerismo. Se terminó la grieta. Ahora van todos contra Milei".

La pasión de Closs se palpaba en sus palabras: "Se los va a llevar puestos a todos justamente por eso. Desde los medios, muchachos, no fuercen más porque no compra la gente". Y remató con una frase contundente: "La gente no es sonsa. Vuelvo a lo que me compete".