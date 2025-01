La inesperada defensa de un DT de Primera al torneo de 30 equipos

Berti, quien asumió nuevamente el mando de Independiente Rivadavia en agosto pasado, resaltó la importancia de ofrecer más oportunidades a los clubes provinciales. "Me gusta porque soy hombre del interior y todo lo que es del interior cuesta más. Cuando escucho que los equipos del interior no merecen estar, me parece raro el pensamiento porque en el interior de Argentina hay equipos buenos con mucho potencial", agregó el DT.

Chiqui Tapia 1.jpg Berti defendió el torneo de 30 equipos

En ese sentido, puso como ejemplo a clubes históricos como Tigre y Platense, que han sabido destacarse y merecen competir al máximo nivel. "No veo mal que tengan la posibilidad de estar equipos que son de las provincias. A mí no me disgusta, y no lo digo por estar en Independiente Rivadavia, si estuviese en Argentinos Juniors diría exactamente lo mismo", subrayó.

La decisión de expandir la liga no estuvo exenta de críticas. Los detractores argumentan que aumentar la cantidad de equipos podría afectar la competitividad y la calidad del torneo. Berti, sin embargo, ve la medida como una oportunidad para descentralizar el fútbol argentino y darle visibilidad a instituciones que tradicionalmente han quedado relegadas.

La comparación con las principales ligas europeas, como la Premier League, la Serie A, LaLiga, la Bundesliga o la Ligue 1, donde participan 20 equipos, alimentó el debate. Sin embargo, Berti sostiene que el contexto argentino es distinto y que la pasión futbolera del país puede sostener un torneo más amplio.

Preocupación por las apuestas deportivas

Además de hablar sobre el formato del campeonato, Berti también se refirió a la problemática de las apuestas deportivas, un tema que ha generado controversia en el fútbol argentino. En entrevista con el programa Puede Pasar, el entrenador fue consultado sobre los casos de denuncias y presuntas irregularidades relacionadas con las apuestas en el ámbito local.

El exvolante de Newell's Old Boys fue contundente en su respuesta: "Yo creo en el futbolista. Si hay algo que no enerva, es cuando ponen en duda su dignidad. Ya lo escucho hace treinta años esto del incentivo. A mí no me pasó nunca".