La inesperada frase de un periodista de ESPN sobre Margaret Thatcher

Ocurrió el último fin de semana durante un programa deportivo de la señal. El periodista hizo mención al 2 de Abril.

El último 2 de Abril se cumplió un nuevo aniversario de la gesta de Malvinas . La reivindicación de los soldados que fueron a las Islas y quienes cayeron en combate se repitieron en cada cancha del fútbol argentino. Entre los reconocimientos, estuvo la Primera Nacional , segunda categoría de AFA.

El programa de ESPN que repasa la información de cada fecha se llama F Nacional y es conducido por Pablo Ferreyra. El periodista sorprendió cuando al presentar el partido entre Midland y Temperley lanzó una frase inesperada.

"Y ya estamos con este saludo, por supuesto acá también el homenaje. Las Malvinas son argentinas, lo pensamos todos. Y no, Margaret Thatcher no es ídola de nadie. De nadie en sus cabales, pero bueno", dijo Ferreyra, ante el silencio cómplice de sus compañeros.

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Por los dichos del periodista de F Nacional en referencia a Las Malvinas y a Javier Milei. pic.twitter.com/7fZLKozOm1 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) April 7, 2026

La referencia es evidente y hace mención a los dichos del presidente Javier Milei, quien tanto desde la campaña como durante su gestión reivindicó a quien fuera primera mandataria británica durante la guerra.

La insólita comparación del presidente

En el debate contra Sergio Massa, Milei comparó a Thatcher con figuras del fútbol como Kylian Mbappé, sosteniendo que se puede reconocer el talento de un rival sin que eso implique falta de patriotismo.

Milei manifestó que su identificación con Thatcher se basa en sus políticas de privatización de empresas estatales y la reducción del poder de los sindicatos, alineándose con su visión libertaria.

Veteranos de Malvinas repudiaron aquellas expresiones del Presidente recordándole que Thatcher fue quien dio la orden de hundir el crucero General Belgrano, acto en el que murieron más de 300 soldados argentinos en las Malvinas y que es considerado un crimen de guerra.

En cuanto a la frase de Pablo Ferreyra resultó llamativa e inesperada porque en ESPN los comentarios de índole político suelen ser evitados por los comunicadores. Cada vez que hay un tema controversial o que puede llevar a cuestionar al gobierno nacional, los conductores llevan las conversaciones o presentaciones para un lugar neutral o intransigente.