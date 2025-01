La insólita pregunta a Martín Demichelis sobre su outfit: "El más elegante de la liga"

Tras el empate 1-1 entre Monterrey y Toluca, el DT de los Rayados fue consultado acerca de la vestimenta formal que utiliza durante cada encuentro y no pudo evitar reírse en plena conferencia.

Martín Demichelis viene dejando una buena imagen en México al frente del Monterrey , uno de los elencos más convocantes del certamen doméstico azteca. De hecho, con el ex defensor al borde de la línea de cal, los Rayados alcanzaron la final del Torneo Apertura, pese a que finalmente cayeron ante el tricampeón América. Ahora, en el arranque de un nuevo certamen, el DT volvió a estar en el foco .

Su equipo no pasó del empate ante el Toluca y el ex entrenador de River participó de la conferencia de prensa posterior al partido, donde resonó una de las preguntas de los periodistas presentes: el comunicador le consultó acerca de su outfit , un tema que también suele ser motivo de discusión a través de las redes sociales, pero también lo consideró como el estratega "más elegante" de la Liga MX .

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1880953072110952468&partner=&hide_thread=false “Sin temor a equivocarme eres el técnico más elegante de la Liga MX.”



Insólito momento en la conferencia de prensa de Martín Demichelis.







pic.twitter.com/lcdZJvaSYl — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 19, 2025

"No te creas que cambio mucho, es parte de mi ser. Podría vestirme de chándal y también estar bien, pero me gusta el día del partido ponerme un saco, si es que acá se le dice así, y unos zapatos. Pero no por eso el equipo va a jugar mejor. Los verdaderos protagonistas son los jugadores", contestó el orientador, entre risas y con buena onda, aunque intentando mantener la seriedad.