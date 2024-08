La jugada decisión que tomó Milei sobre el Chiqui Tapia y la AFA

Cada día que pasa Milei muestra más convencimiento del sistema que permita la inversión de capital privado en los clubes argentinos que muchos pasan por situaciones de un bajo nivel económico y problemas financieros para afrontar su mantenimiento. Además, otros, sufren inhibiciones y no pueden utilizar a los jugadores que compraron para reforzar al equipo por las deudas que mantienen.

Y agregó: "Yo voy a avanzar con la agenda de la libertad, la AFA no está por encima de la Constitución Nacional ni del gobierno", dijo Milei, y completó: "A mí, que alguien me explique por qué la libertad es mala... Una Sociedad Anónima podría tener deudas también si quiere. El problema no son las deudas, el problema es si usted es insolvente".

El gobierno reglamentó las SAD y le dio un año a AFA para adecuar el estatuto

La avanzada de Javier Milei y compañía para el arribo de las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas) dio un paso clave con la reglamentación publicada este miércoles en el boletín oficial a través del Decreto 730/2024.

El gobierno establece que "no se podrá impedir, dificultar, privar o menoscabar cualquier derecho a una organización deportiva debido a su forma jurídica, ya sea una asociación civil o una sociedad anónima, siempre y cuando esté reconocida por la ley".

Con esta decisión, recrudece el conflicto de intereses entre el Gobierno y los dirigentes de AFA, cuya posición es mayoritariamente contraria. Si bien la iniciativa afecta a todas las organizaciones de las distintas disciplinas deportivas, el ojo está puesto en el fútbol por ser el más masivo y el que genera mayores recursos.

Con diferentes manifestaciones públicas de los dirigentes desde antes de las elecciones nacionales del año pasado, las instituciones habían dejado claro su rechazo a permitir la participación de clubes organizados como SAD en los torneos locales.

El decreto aclara que las organizaciones "tendrán derecho a mantener su participación en la competición en la que intervinieran bajo su estructura jurídica anterior y en las mismas condiciones que se encontraban con anterioridad a la modificación producida".

Al mismo tiempo, el documento detalla: "El período de un año establecido en el artículo 345 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70 del 20 de diciembre de 2023 se contará a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto".

El decreto lleva la firma del presidente, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos y Cúneo Libarona quien, además de Ministro de Justicia, es dirigente de un club social como Racing.

Qué dijo Sturzenegger

Federico Sturzenneger.jpg Federico Sturzenegger, arquitecto detrás del plan económico de Javier Milei con su DNU.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado se refirió a la publicación de la reglamentación de las SAD y aseguró que la Asociación del Fútbol Argentino no se puede negar a implementar los cambios.

"La AFA tiene que cumplir porque es parte del sistema deportivo de la Argentina. Y la ley de deportes te obliga a que no puedas rechazar un club independientemente de la forma jurídica en la cual decida organizarse. Si un club quiere cambiarse, la AFA no puede negarse porque estaría violando la ley. Creemos que van a generar inversiones en el sector", señaló, en diálogo con La Nación + el martes por la noche.

Luego, agregó: "Lo que el Presidente propone... siempre propone mayores libertades. Siempre va a dar más opciones a la gente. Entonces, si los dueños de los clubes son los socios, les damos más libertad a los socios para que elijan si quieren traer capitales". "Yo soy de Gimnasia y Esgrima de La Plata y si no traemos capitales, no sé dónde estamos", manifestó.

En marzo de este año, la Justicia Federal ordenó la suspensión de manera cautelar los artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Gobierno que permitían a los clubes de fútbol se transformen en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), una situación que ya había traído polémica al mundo deportivo.

En ese marco, el juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, decidió realizar efectiva la suspensión de los dos artículos del DNU por parte del Gobierno de Javier Milei. Tan solo un tiempo atrás, la Liga de Fútbol de Salto y la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) habían planteado una cautelar, en especial esta segunda que ha estado en contra de la opción de que los clubes se conviertan en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), es decir empresas.

De acuerdo con el documento, el fallo sostiene que se hace “lugar a la medida cautelar solicitada por la Liga de Fútbol de Salto Asociación Civil, previa caución juratoria, ordenando al Estado Nacional la suspensión de los artículos 335º y 345º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 70/2023″. En ese sentido, otra parte del mega decreto queda suspendido, tal como había ocurrido con algunos de las relaciones laborales.

Si bien el DNU se estaba tratando en el Senado de la Nación esto no quiere decir que los artículos también entran en el debate, pero que “va a correr una vía judicial en paralelo y va a llegar a la Corte Suprema de Justicia”. “Lo que vas a tener en el Senado es la validación del ámbito político”, agregó.