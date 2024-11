La jugadísima respuesta de la manager de Franco Colapinto de cara a su futuro en 2025

Franco Colapinto atravesó un complicado fin de semana en el Gran Premio de Brasil. El piloto argentino había tenido un rendimiento destacado en el sprint, pero casi no sale a la pista tras haber protagonizado un accidente en la clasificación. Finalmente, la joya de Pilar compitió hasta la vuelta 32, cuando chocó y no pudo culminar la carrera.

Más allá del mal trago sufrido y de que las cosas no salieron como se pensaban para él, ni para Williams, ni para los cientos de argentinos que se trasladaron hasta el vecino para para alentarlo, el joven crack que tiene un gran futuro por delante y debe dar vuelta la página rápidamente en poner la cabeza en los próximos objetivos que se avecinan en la Fórmula 1.

Las palabras de la mánager de Franco Colapinto

No hay persona más autorizada para hablar del futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 que su mánager, con la que pasa buena parte de su día cuando no está arriba de su Williams. En medio de los rumores acerca de una supuesta oferta de Red Bull para que se una en 2025 en reemplazo de Checo Pérez, María Catarineu salió a desmentirlos rotundamente y aseguró que no hay nada formalizado.

Y si bien no tiene una butaca asegurada, muchas personas se están moviendo entre las sombras y haciendo hasta lo imposible para que pueda mantenerse y seguir explotando todo su talento en la pista: “Hay un deseo de que Franco se quede en Fórmula 1 en 2025, pero de mucha gente: hay un deseo de sus fans, hay un deseo nuestro, de la propia Fórmula 1, el propio Williams está empujando para ver si puede hacer posible. Si ese deseo se convierte en realidad, se comunicará en el momento en que haya algo seguro”.

Pero lo más llamativo fue cuando expresó algo similar en diálogo con el programa Campeones cuando, después de afirmar que, del 1 al 10, hay "20" de chances para que Colapinto maneje en la categoría en 2025, luego bajó el tono de sus palabras: "Yo creo que cuando tanta gente está poniendo tanta intención en que algo ocurra, sería justo que ocurra".

La mala noticia para Franco Colapinto

Recordemos que hubo una mala noticia ya que las puertas de Sauber se cerraron, porque acaba de oficializar al brasileño Gabriel Bortoleto, y todos los caminos conducen al equipo austríaco de la bebida energizante. El interés fue tomando forma con el pasar de los días y los elogios del jefe Christian Horner. Sin embargo, la agente española aclaró que se trata solo de eso hasta el momento: de un interés.