La lapidaria frase de un entrenador brasileño cuando le preguntaron por Benedetto

Y sentenció sin escrúpulos: “La información es falsa y quien lo ha dicho, mintió. Me gustaría saber el nombre de la persona, para hacérselo saber a todo el mundo, porque es fácil decir: ‘Oh, lo dijeron’. Y entonces están todos implicados. Y entonces todos están involucrados. A mí me gusta dar nombres. ¿Sabes por qué? Porque así se lo pensará dos veces antes de hablar. Porque eso no es fácil. Es mentira. Yo no dije nada y no conozco a Benedetto. Sólo jugué contra él”.

Boca visita a Racing en el Cilindro: hora, formaciones y TV

Racing Club, séptimo con 21 unidades, recibirá a Boca, octavo con 21 puntos, este sábado en el marco de la decimocuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputará en el estadio Presidente Perón de Avellaneda. El mismo será desde las 17.30 horas.

Tendrá el arbitraje de Hernán Mastrángelo mientras que Lucas Novelli estará en el VAR. La transmisión estará a cargo de la señal deportiva ESPN Premium.

El equipo dirigido por Gustavo Costas viene de perder 1-0 con Atlético Tucumán, en condición de visitante, en el marco de la decimotercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol. La ‘Academia’ tuvo una noche para el olvido en el norte de la Argentina y perdió otra oportunidad de acercarse a lo más alto de la tabla del torneo donde está Vélez Sarsfield con 27 unidades.

Esta derrota ante el ´Decano´ desencadenó en peleas internas en el plantel entre el arquero Gabriel Arias, que le reprochó más actitud a sus compañeros, y el delantero colombiano Roger Martínez que sostuvo que lo importante es el grupo. Además, tras esta caída, el presidente Víctor Blanco mantuvo una reunión ´especial´ con el entrenador que no tiene el futuro asegurado en Racing.

Para este partido trascendental ante Boca, el entrenador de Racing apostaría por la mayoría de los que comenzaron jugando ante Atlético Tucumán pero con solo tres cambios: el ingreso de Leonardo Sigali por el lesionado Agustín García Basso y los retornos del colombiano Johan Carbonero y del goleador Adrián Martínez por Maximiliano Salas y Roger Martínez, respectivamente.

Por su parte, Boca viene de ganarle 8-7 en penales a Talleres de Córdoba el pasado sábado en Mendoza, tras el 1-1 en el tiempo reglamentario, y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina. En el torneo local, el equipo de Diego Martínez está teniendo un andar irregular en el que se ubica séptimo con 21 puntos producto de cinco triunfos, seis empates y dos derrotas.

Para este encuentro en el ´Cilindro´ de Avellaneda, Boca recupera a los lesionados Sergio Romero, Marcos Rojo y Edinson Cavani y, además, el peruano Luis Advíncula y el uruguayo Miguel Merentiel estarán disponibles tras ser parte de sus selecciones en esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas que finalizó el martes.

En relación al empate y triunfo en penales ante Talleres, Martínez realizará tres cambios: el arquero Romero por Leandro Brey, el lateral derecho Advíncula por Juan Barinaga y el delantero Merentiel por Brian Aguirre. Además, mantiene la duda en la defensa entre Aaron Anselmino o Rojo y Milton Giménez por Cavani.

Las probables formaciones de Boca y Racing

Liga Profesional de Fútbol 2024 - Decimocuarta fecha.

Racing Club - Boca Juniors

Estadio: Juan Domingo Perón, Avellaneda.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

VAR: Lucas Novelli.

Horario: 17.30

TV: ESPN Premium

Racing Club: Gabriel Arias; Facundo Mura, Marco Di Cesare, Leonardo Sigali, Santiago Quirós; Santiago Sosa, Agustín Almendra; Baltasar Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Johan Carbonero; y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advincula, Cristian Lema, Aaron Anselmino o Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Kevin Zenón, Pol Fernández, Cristian Medina, Agustín Martegani; Miguel Merentiel y Milton Giménez o Edinson Cavani. DT: Diego Martínez.