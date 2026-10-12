La llamativa confesión del Vasco Arruabarrena acerca de su salud y su trabajo en Boca.

El Vasco Arrubarrena palpitó la serie de semifinales de Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Vasco da Gama que comienza este martes. El entrenador del Xeneize recordó el llamado de Juan Román Riquelme para ejercer la dirección técnica del primer equipo y dio detalles de la enfermedad que padece desde su anterior paso por el club de la Ribera.

"Cuando me llamó Román ni lo dudé, a pesar de que mi mamá no quería por el tema de la diabetes. La tengo controlada", comentó el Vasco. "Cuando termina un partido la tengo alta, sobre todo si no tenemos pelota y nos cagan a pelotazos, ja. Después baja", reveló Rodolfo Arruabarrena en diálogo con DSports.

Por otro lado, el entrenador habló de la lesión que sufrió una de sus principales figuras, Leandro Paredes: "Leandro para nosotros es importante, es nuestro capitán, nuestro líder. Lo hemos suplido con todos los chicos que han tenido la oportunidad", señaló el DT de Boca sobre la baja del capitán Xeneize.

En ese contexto, el Vasco entregó la nómina de convocados para el duelo de este martes en La Bombonera, por la ida de las semifinales de la Conmebol Sudamericana.

La lista de convocados y el probable once para el primer chico

Boca dio a conocer la lista de concentrados para recibir este martes a las 21:30 a Vasco da Gama, por la ida de las semifinales de la Conmebol Sudamericana. Rodolfo Arruabarrena no podrá contar con Leandro Paredes, el último soldado que se sumó a una enfermería que ya integraban Agustín Marchesín, Adam Bareiro, Tomás Aranda y Alan Velasco.

La buena noticia para Boca es la vuelta de Camilo Rey Domenech y la del juvenil Joaquín Ruiz, sumado a que Enner Valencia estará entre los convocados pese a haber pedido el cambio en el complemento en Córdoba.

Boca recibirá este martes a Vasco da Gama y el viernes será también local frente a Talleres en La Bombonera, antes de definir la serie la próxima semana en Brasil. Si bien había luz verde inicial para el Maracaná como sede, todavía no fue oficializado el estadio por la Conmebol.

El candidato para reemplazar a Paredes

La preocupación mayor en el mundo Boca está en lo que ocurrirá en el duelo de semifinales con Vasco Da Gama por Copa Sudamericana, un enfrentamiento trascendental debido a la imperiosa búsqueda del club durante años para volver a ser protagonistas en el plano internacional. Tendrá que afrontar la serie sin su capitán y líder futbolístico, y buscar un reemplazante.

El arquero estaría definido (Álvaro Montero), al igual que la defensa: Leandro Lozano, Lautaro DI Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco. Y aquí llega el interrogante sobre el mediocampo. Según trascendió, a pesar de que Williams Alarcón tenía muchas chances, el Vasco Arruabarrena optaría por el chileno Carlos Palacios, quien en los últimos partidos demostró estar elevando su nivel en comparación a lo hecho en sus primeros años en el club.

Junto a Palacios estarían Milton Delgado y Santiago Ascacibar. Por otra parte, en la delantera estarían Leonel Flores, Miguel Merentiel y el tercer delantero en duda: Sebastián Villa (con más chances) o Ángel Romero.

De esta manera, el probable once titular de Boca para recibir a Vasco da Gama sería: Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado; Carlos Palacios; Leonel Flores, Sebastián Villa o Ángel Romero; Miguel Merentiel.