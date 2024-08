La lluvia de memes que desató la expulsión de Advíncula en la Sudamericana

Luis Advíncula, el lateral derecho peruano, vivió una pesadilla en el Mineirao. Apenas habían transcurrido nueve segundos desde el pitazo inicial cuando fue expulsado por un planchazo a Lucas Romero, lo que dejó a Boca con diez hombres prácticamente durante todo el partido. Esta temprana expulsión no solo condicionó el rendimiento del equipo, sino que también desató una avalancha de memes y bromas en las redes sociales, donde los usuarios de X (antes conocida como Twitter) no tardaron en aprovechar la situación para generar contenido humorístico, especialmente haciendo analogías con la eterna rivalidad entre Boca y River Plate.

La influencia de la temprana expulsión fue evidente en el desarrollo del juego. Apenas unos minutos después, a los nueve, Nicolás Figal, ex defensor de Independiente, perdió un balón en defensa, lo que facilitó que Cruzeiro abriera el marcador a través de Matheus Henrique, quien aprovechó un rebote que dejó el portero Chiquito Romero. La situación empeoró para Boca a los 21 minutos, cuando Walace anotó el segundo gol para los brasileños tras otro rebote en el área, dejando el marcador global en 2-1 a favor de Cruzeiro.

A pesar de la adversidad, Boca no se dio por vencido y mostró señales de vida antes del descanso. Un centro de Pol Fernández al segundo palo permitió a Cristian Lema bajar el balón para que Milton Giménez lo empujara al fondo de la red con un remate de zurda que sorprendió al portero Cássio. Este gol permitió a Boca recortar distancias y mantener viva la esperanza de una remontada. Sin embargo, la segunda mitad del encuentro se mantuvo sin cambios en el marcador, llevando el partido a la siempre dramática tanda de penales.

Los mejores memes de Advíncula tras la eliminación de Boca

La derrota no solo fue amarga en términos deportivos, sino que también desató una ola de reacciones en las redes sociales. Los memes y las burlas no se hicieron esperar, especialmente dirigidos a Advíncula y Merentiel, dos de los jugadores que habían sido fundamentales para Boca en etapas anteriores. Los hinchas de River Plate, por su parte, no perdieron la oportunidad de celebrar la eliminación de su eterno rival con ironía y humor.

Por otro lado, los memes no solo reflejaron el humor y la creatividad de los usuarios, sino que también tocaron un tema más delicado: la posible reacción de Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, ante esta eliminación. Muchos especularon que la expulsión de Advíncula podría ser utilizada como una excusa para justificar la eliminación, agregando una capa más de tensión a una situación ya de por sí complicada.