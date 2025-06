La movida especial en Neuquén por el día de la donación de sangre

El compromiso no descansa, y menos cuando se trata de salvar vidas. El atleta solidario Martín Zubiría vuelve a calzarse las zapatillas con un objetivo claro, seguir generando conciencia sobre la importancia de donar sangre. Este sábado 14 de junio, en el marco del Día Mundial del Donante Voluntario, realizará una corrida de 43 kilómetros uniendo puntos clave del sistema de salud de Neuquén y la región.

El cronograma: de clínica a clínica, por la vida

La largada será a las 9:30 desde el Banco de sangre de la Clínica Raña, y a lo largo de la jornada Zubiría pasará por cinco instituciones médicas en más de cuatro horas de trote continuo. Aunque no es un evento masivo en cuanto a atletas, el impacto simbólico y social es profundo. “No va a ser tan grande la convocatoria porque es un tema más que nada de seguridad. El total voy a correr 43 kilómetros", detalló.

El cronograma:

9:30 hs: Salida desde Clínica Raña

10:00 hs: Llegada al Hospital Bouquet Roldán

10:10 hs: Salida hacia ruta 22 y calle Teodoro Planas

10:50 hs: Llega a la antena de Claro (acompaña Tránsito de Plottier)

11:20 hs: Llega al Hospital de Plottier

12:38 hs: Cruza el límite con Senillosa (Parque Acuático Splash)

13:38 hs: Finaliza en el Hospital Adolfo del Valle

“Posiblemente me acompañe alguien en bici, por ahí amigos o conocidos. Si me querían acompañar corriendo o en bici, no hay ningún problema", expresó el atleta solidario, siempre abierto a sumar voluntades.

Zubiría ya protagonizó desafíos similares, como nadar 25 km en el Lago Lácar o correr más de 100 km por la Ruta de los Siete Lago, y el próximo 14 de junio vuelve a poner el cuerpo por una causa que lo atraviesa.

Su vínculo con la donación de sangre nació hace cinco años, cuando lo hizo por primera vez para ayudar al papá de un amigo con cáncer. Desde entonces, no paró: es donante regular, embajador del mensaje y protagonista de gestos concretos.