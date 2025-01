La nueva traba que recibió River para poder comprar a Lucas Esquivel

Lucas Esquivel 1.jpg Lucas Esquivel

¿Por qué Marcelo Gallardo insiste en Lucas Esquivel?

Más allá de los obstáculos en la negociación, Marcelo Gallardo no baja los brazos y sigue presionando para que River incorpore al lateral izquierdo. La razón principal es que el puesto no está completamente cubierto, ya que Marcos Acuña, el dueño de la banda izquierda, aún no ha mostrado su mejor nivel desde su llegada al club, y la salida de Enzo Díaz al Sao Paulo dejó un hueco en la rotación.

Gallardo ve en Esquivel un jugador versátil, que además de desempeñarse como lateral, también puede jugar como central por izquierda en una línea de tres o como mediocampista por la banda. Su juventud y proyección encajan con el perfil que el entrenador busca para potenciar la competencia interna en el plantel.

Lucas Esquivel 2.jpg Lucas Esquivel

La venta de jugadores, clave para destrabar la negociación de River

River aún no descarta la llegada de Esquivel, pero sabe que para afrontar un pago de 5 millones de dólares al contado necesita concretar alguna venta importante. En este sentido, las negociaciones por Pablo Solari y Rodrigo Villagra podrían ser fundamentales para liberar recursos y obtener una prórroga en el mercado de pases.

Si River logra vender futbolistas al exterior, como se especula con el caso de Solari, el club podría recibir una extensión hasta marzo para cerrar incorporaciones. Este margen de maniobra sería crucial para terminar de definir la llegada de Esquivel sin comprometer las finanzas del club.