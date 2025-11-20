La particular cena del plantel de Boca en la casa de Leandro Paredes

Los jugadores volvieron a dar una nueva muestra de unidad fuera del campo de juego para fortalecer los vínculos. El detalle del encuentro de este martes.

Leandro Paredes le cambió la cara a Boca y los resultados están a la vista con un plantel que volvió a ser protagonista en el fútbol doméstico, alcanzando nuevamente el pase a la Copa Libertadores, uno de los deseos que tiene la institución desde hace tiempo.

No solo el aspecto futbolístico ha vivido una revolución desde la llegada del mediocampista, siendo el eje de funcionamiento del equipo, sino que también cambió el paradigma de relaciones fuera del campo de juego. Desde la llegada del campeón del mundo con la Selección argentina el plantel se reúne en su domicilio para comer un asado que una los vínculos amistosos entre sí.

Este martes se dio una situación particular: los jugadores arribaron a la casa de Paredes con sus parejas para disfrutar entre todos un asado y una charla fructífera para conocerse a fondo. Este sentimiento de relación entre las partes se traduce en estabilidad para el equipo que entrena Claudio Úbeda.

Jugadores-Novias-Boca

"Intentamos estar más unidos por ese lado. Nos juntamos una vez por semana en mi casa, las cosas salieron mejor, así que eso no lo vamos a cambiar", le había contado Leandro a Olé sobre la iniciativa.

Temor en Boca: cuál es el club que busca llevarse al Changuito Zeballos en el próximo mercado

El Flamengo de Brasil, que jugará la final de la Copa Libertadores frente al Palmeiras el próximo 29 de noviembre, tiene en la mira al delantero santiagueño de Boca, Exequiel Zeballos, de 23 años. El conjunto brasilero está dispuesto a realizar una oferta superior a la cláusula de rescisión del contrato del jugador, que es de entre 20 y 25 millones de dólares.

En el transcurso del último mes, buscadores de talentos del "Mengao" estuvieron siguiendo las actuaciones de Zeballos, quién en los tres últimos partidos que ganó Boca, frente a Estudiantes de La Plata (2 a 1), River (2 a 0) y Tigre(2 a 0), tuvo destacadas actuaciones y tanto en La Plata como en el Superclásico abrió el marcador.

El delantero nacido en la ciudad santiagueña de La Banda , inició su carrera futbolística en la escuelita de Club Atlético Sarmiento, y cuando tenía 11 años un captador de Boca lo vio y habló con su familia para llevarlo a la pensión “Xeneize”. En 2018 firmó su primer contrato profesional.

En su segundo convenio con Boca, firmado en 2022, no trascendió el monto de dicha cláusula, pero se supo de fuentes confiables que la cifra osciló entre 20 y 25 millones de dólares.

El blindaje que efectuó Boca sobre Zeballos refleja la alta consideración que tiene el club comandado por Juan Román Riquelme, ya que lo considera una de las mayores joyas y aspira a venderlo al mercado europeo. Por esa razón, una vez concluido su contrato, en diciembre de 2026, Boca tiene pensado fijar el monto de rescisión en 40 millones de dólares, según trascendió.

Zeballos

El "Changuito" Zeballos, muy apreciado por todo el plantel xeneize, tuvo una seguidilla de lesiones. La primera fue muy grave, ya que el jugador Milton Leyendeker, de Agropecuario, le cometió una fuerte infracción que le fracturó la tibia y peroné durante un partido por la Copa Argentina, el 10 de agosto de 2022, y estuvo fuera de las canchas durante unos seis meses.

Tras superar esa fractura, entre febrero y abril de 2023, el delantero tuvo una lesión meniscal y una recaída en la rodilla izquierda, lo que le provocó fuertes dolores e inflamaciones, que derivaron en dicha zona. El presente de Zeballos es venturoso, ya que es la figura de Boca, junto al campeón del mundo Leandro Paredes, y su consagración mayor llegó cuando le convirtió el gol a River en el Superclásico, donde fue la gran figura de la cancha.

El ex Boca que se retiraría del fútbol

Tras el descenso de Godoy Cruz a la Primera Nacional, el mediocampista Guillermo Pol Fernández rescindió su contrato y se planteó finalizar su carrera como jugador profesional. La decisión se conoció horas después de la caída de categoría del “Tomba”, un golpe deportivo que aceleró la salida del experimentado volante, quien había llegado a mitad de año con el objetivo claro de ayudar al equipo a sostenerse en la élite del fútbol argentino.

Fernández, de 34 años, mantenía un vínculo vigente hasta diciembre de 2025, pero optó por concluirlo de manera anticipada en común acuerdo con la dirigencia. El impacto emocional del descenso, sumado a un desgaste acumulado en los últimos años, habría influido directamente en su determinación de evaluar el retiro definitivo del profesionalismo.