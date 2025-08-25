⁠La particular confesión del sobrino nieto de Maradona por el gol que pareció hecho con la mano

Hernán López Muñoz realizó un tanto similar a "La Mano de Dios" de Diego a Inglaterra en el mundial 1986. Qué dijo el jugador tras el encuentro.

Hernán López Muñoz, el sobrino nieto de Diego Armando Maradona , se llevó parte de los flashes en la goleada 4-1 que aturdió a un Racing desconocido en el torneo doméstico pero que en la Copa Libertadores es uno de los candidatos a llegar hasta las últimas instancias. Su gol trajo grandes recuerdos de un momento histórico para el fútbol argentino.

El habilidoso jugador zurdo convirtió el primer tanto en la cancha de Argentinos Juniors desde su llegada al club y no fue de una forma para que pase desapercibida. Luego de un pase filtrado de Alan Lescano por vía aérea, Muñoz voló de palomita con un gesto con la mano que recordó al gol reconocido como "La mano de dios" de Maradona a los ingleses en el mundial 1986 en el que luego se consagraría campeón.

" No sé por qué tiré la mano , por inercia", contó en diálogo con ESPN, y luego agregó: " Un poco me cagué porque si me había llegado a rozar en la mano, me lo iban a anular y ya había festejado de todos los colores. Hasta yo en un momento dudé si lo había hecho o no, porque cabeceo con esta parte, pero por suerte no", reveló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1959713758504181877&partner=&hide_thread=false ¡¡¡GOLAZO DE ARGENTINOS!!! Asistencia de calidad de Lescano y definición de palomita de Hernán López Muñoz para el 2-1 del Bicho ante Racing en el #TorneoClausura.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/X8bU1DZka5 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 24, 2025

Argentinos bailó a Racing y lo dejó al borde de quedar afuera de las copas

La Academia viajó a La Paternal con mayoría de titulares y lo demostró en la primera mitad. A los 26', el Ruso Rodríguez dudó en la salida y Tomás Conechny apareció por detrás para estampar el 1-0 para la visita. Sin embargo, al rato, un grosero error de Gabriel Arias le dio la igualdad al Tifón de Boyacá, que puso la parda de la mano de Alan Lescano. La ventaja para el local fue con la autoría de Hernán López Muñóz, ante una defectuosa marca de los defensores del conjunto de Avellaneda.

Los de Costas, desesperados por ir a buscar el partido, dejaron muchos espacios que el cuadro de Nicolás Diez capitalizó con una sorprendente facilidad. Matías Giménez selló el 3-1 sin que ningún futbolista rival se acercara para marcarlo cuando sacó el remate y, frente a un Racing completamente partido, Nicolás Oroz cumplió con la famosa ley del ex. El momento deportivo de la Academia era preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que aún faltaban 20 minutos para el pitazo final.

La autocrítica del ayudante de campo de Gustavo Costas

Francisco Berscé, que hizo las veces de DT debido a la sanción del Tribunal de Disciplina contra el estratega campeón de la Copa Sudamericana, reconoció que no supieron controlar el encuentro y que la repentina pérdida de posesión fue clave: "Veníamos haciendo bien las cosas, pero en un momento nos desordenamos mucho ante un equipo que se hace muy fuerte con la pelota. Y eso es lo peor que nos puede pasar cuando los otros tienen esa virtud".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingRadioClub/status/1959738396148166908&partner=&hide_thread=false Francisco Berscé en conferencia:



"Argentinos es un gran equipo y nos ganaron las espaldas de los volantes. En muchos momentos del partido quedamos mano a mano y tratamos de generar situaciones de gol, pero cometimos errores que nos hicieron desesperar". pic.twitter.com/kdJvOp6gRL — Racing Radio (@RacingRadioClub) August 24, 2025

Cómo está Racing en la Zona A del Torneo Clausura

Por lo pronto, los bonaerenses son anteúltimos en la Zona A, donde solo figuran por delante de un flojísimo Aldosivi y con apenas cuatro unidades, producto de una victoria y un empate en seis cotejos. En la tabla anual, para colmo, quedó muy cerca de perder su lugar entre los que acceden a competiciones continentales -tiene 32 puntos, los mismos que Independiente Rivadavia-. En el horizonte, todavía quedan varios duelos para remontar la situación.