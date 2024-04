La pelea cara a cara de Latorre con Fucks en ESPN por un grande del fútbol argentino

La opinión de Diego Latorre sobre el paladar Negro que generó pelea en ESPN

“Hay una parte de Holan que se la cuenta como mala, y que para mi es muy buena, que es un cuarto final de Copa Libertadores después de 28 años”, aclaró el Chavo Fuck y sumó: “Dejame decirte algo más, y esto no justifica nada, ni avalando nada ni atenuando nada. Yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, vos estás planteando lo que debería pasar…”. “Y lo que pasó, no es lo que debería pasar, sino lo que pasó hace poco”, lo interrumpió Latorre reafirmando su punto.

“Pero hay que entender a que Independiente los técnico no le vienen, fue un milagro que fuera Eduardo Dominguez que supuestamente iba a jugar como a los hinchas de Independiente le gusta, paladar negro y que se yo. Y vino Juanito Cazales”, recordó el Chavo Fucks. “Me da la impresión Chavo que vos odias eso del Paladar Negro”, cerró Latorre picante.

El fuerte antecedente de Diego Latorre y el Chavo Fuck por Independiente

No es la primera pelea que el ex futbolista y el periodista tienen por el tema Independiente, hace una semana ambos habían discutido también por el club de Avellaneda en el programa de ESPN y por su supuesto Paladar Negro.

“El himno de Independiente habla de pierna fuerte y templada. Jugaron Maldonado, Pavoni, Rolan, Galván... Independiente fue eso históricamente, déjenme terminar...”, pidió el Chavo Fucks antes de agregar: “Yo te dejé avanzar y hacer un puré con Zielinski y Falcioni”.

“No me lleves al barro”, le pidió Gambeta Latorre. “El paladar negro es Grillo, Bochini... es otro. El fútbol es un todo porque dijiste que Independiente reclama cómo se debe jugar. El tema es que Independiente está juntando las monedas para llegar a fin de mes y no entra ni en la Sudamericana. Eso no significa que Independiente tenga que jugar mal para ganar. La diferencia que tengo con vos en esto es que para vos existe un solo estilo y no es así. Boca ha jugado de muchas maneras, como con Bianchi y ahora con Diego Martínez de otra manera”, completó el Chavo.