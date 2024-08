La pelea sin filtros que tuvieron Morena Beltran y el Chavo Fucks en ESPN

Todo comenzó cuando Beltrán analizaba el partido y señalaba los constantes cambios que Martínez había realizado en la formación, algo que, según ella, perjudicó el funcionamiento del equipo. "Los centrales los tiene muy emparchados todo el tiempo", comentaba la periodista cuando fue interrumpida por Fucks, quien lanzó un desafiante: "Entonces que no se presente, entonces que no se presente". Sin perder la compostura, Morena le respondió con firmeza: "Pará, ¿por qué que no se presente?".