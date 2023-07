La pelea de Lautaro Martínez con un excompañero del Inter

El Toro tuvo una tremenda temporada, y tras la partida de Samir Handanovic (arquero esloveno) del Giuseppe Meazza, el ex Racing se adueñó definitivamente de la capitanía del Nerazzurro. El delantero argentino, emblema, referente y figura del equipo de Simone Inzaghi, tuvo una extensa entrevista con La Gazzetta dello Sport. Allí, se animó a hablar de todo, como la capitanía, las ofertas desde Arabia y puntualmente algo que llamó la atención: el problema con Lukaku.

El bahiense reveló su decepción por la falta de respuesta de Romelu Lukaku tras intentar contactarlo: "Me decepcionó, es la verdad. También traté de llamarlo en esos días de caos. Nunca me respondió. Lo mismo hizo con mis otros compañeros. Después de tantos años juntos, después de tantas cosas vividas juntos, estaba decepcionado. Es su elección. Le deseo lo mejor. Pero no esperaba esta actitud".