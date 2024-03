La peor lesión: Federico Redondo y el fantasma del calvario que vivió su padre

federico-redondo-river-argentinos-093113-1024x576.webp Federico Redondo busca llegar sano a los Juegos Olímpicos.

El calvario que vivió Fernando Redondo en Italia

De esta forma, al hijo del histórico mediocampista Fernando Redondo le toca padecer una lesión en una zona que afectó durante varias veces la carrera de su padre. El ex jugador del Real Madrid, cuando fue vendido al Milan de Italia, estuvo dos años sin jugar tras haberse roto los ligamentos cruzados.

"Me rompí los cruzados de la rodilla derecha y no pude jugar ni un partido durante dos años. Es decir: fui al Milán y el primer partido lo pude jugar a los dos años, una locura", confesó años más tarde el campeón de América con la Selección Argentina.

Aquella etapa para el olvido en el equipo italiano sería la que marcaría su retiro del fútbol. En el medio, atravesó un calvario para poder jugar tan solo 16 partidos en los 4 años que estuvo en el club. "Me metían en el quirófano, me ponían la pierna hacia arriba, me la vaciaban de sangre con un torniquete y me pasaban fármacos", confesó.

¿Cuándo vuelve a jugar el Inter Miami?

Todavía sin Lionel Messi, quien se encuentra recuperándose de su última lesión, el Inter Miami se prepara para una nueva fecha de la Mejor League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Con el objetivo de recuperarse tras la goleada 4-0 ante New York Red Bulls, las “Garzas” visitan este sábado al New York City FC por la fecha 6 del certamen. Los del Tata Martino marchan segundos en la Conferencia Este de la MLS, con 10 unidades producto de tres victorias, un empate y dos derrotas.

Cuándo y a qué hora juega Inter Miami de Lionel Messi vs New York City FC

Inter Miami recibe este sábado desde las 20.30 de la Argentina a New York City FC. El encuentro se disputa en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. El nuevo compromiso del Inter Miami por la MLS será televisado por el servicio de streaming Apple TV+, como todos los partidos del certamen de Estados Unidos.

Como sabe, la plataforma de streaming Apple TV es la dueña de los derechos para la transmisión de los partidos de la Mejor League Soccer (MLS) y la Leagues Cup. Quienes quieran acceder, deberán suscribirse.