La pícara respuesta de Maravilla Martínez a un hincha de Boca que buscaba convencerlo de jugar en el club

Mientras el jugador disfruta de sus vacaciones, un hincha intentó seducirlo para que juegue en el xeneize. La respuesta de Maravilla y el mensaje para Riquelme.

Adrián "Maravilla" Martínez descansa luego de una agitada temporada en la que Racing fue protagonista en distintos certámenes pero no pudo concretar títulos ni siquiera clasificar a la Copa Libertadores como pretendía. Sin embargo tendrá el desafío internacional de disputar la Copa Sudamericana que jugarán también River, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Tigre y Barracas Central.

Durante sus vacaciones el importante delantero que tiene Gustavo Costas en el plantel vivió una situación insólita con un hincha de Boca que intentó seducirlo en un intercambio de palabras que quedó registrado por un video. Con vaso del xeneize en mano, el hincha comenzó con su palabras que contemplaron un mensaje para el presidente de la institución Juan Román Riquelme: "Estoy haciendo todo lo posible para convencerlo de jugar en Boquita, pero me dice que no . Qué cagada. Riquelme, este es el nueve para Boca , pero bueno , vos nunca querés poner la plata ", sentenció.

Luego en su relato sumó: "Vale caro. Es el mejor, pero vale caro" . Ante esta apreciación por parte del individuo que continuaba filmando el momento, Maravilla, luciendo un short de su actual club, recordó en referencia a la cláusula de salida que le puso Racing: "122 (millones de dólares)". Cabe recordar que esta cifra fue acordada en la extensión del vínculo firmado a mediados de julio, luego de sufrir dolores de cabeza con la salida de Maxi Salas a River por tan solo ocho millones de euros. Para que otro jugador no se vaya por poco dinero, acordaron ese monto elevado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingManiacos/status/2003300928502530189&partner=&hide_thread=false "CIENTO VEINTIDÓS (MILLONES DE DÓLARES)"



Así le respondió Maravilla Martínez, usando el short de #Racing en sus vacaciones, a un hincha de #Boca. pic.twitter.com/wRqTdArDgG — Racingmaníacos (@RacingManiacos) December 23, 2025

Racing limpió a Vietto y el jugador fue durísimo con Gustavo Costas

Luciano Vietto se despidió de Racing tras no renovar su vínculo contractual y aseguró que son “polos opuestos” con el entrenador del equipo de Avellaneda, Gustavo Costas.

Luego de la que fue la dura derrota por penales ante Estudiantes de La Plata en la final del Torneo Clausura, el entrenador y la dirigencia encabezada por Diego Milito empezaron a diagramar el equipo para la próxima temporada que se iniciará a fines de enero.

En estos planes, el delantero quedó descartado, por lo cual no renovó su vínculo contractual con Racing y, ante esta situación, Vietto apuntó contra Costas: “Con Gustavo somos polos opuestos desde lo futbolístico. No fue fácil para mí y creo que por eso participé poco, pero siempre con respeto".

"Es un técnico que a Racing le dio mucho, pero a mí, por mis formas futbolísticas, no me ha ayudado mucho para entrar a su manera de jugar. No lo estoy culpando, solo explico cómo me sentí como jugador desde lo futbolístico. Le deseo lo mejor”, añadió.

Además, Vietto dijo: “La idea era continuar. Yo vine con la idea de terminar mi carrera futbolística acá. Lamentablemente no se pudo dar. Fue sorpresiva la manera en la que se dio. Estamos a fin de año y me avisaron de un momento a otro la decisión. Estaba en el club que quería estar, que es mi casa, cuesta procesarlo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2003106440358039699&partner=&hide_thread=false "Vietto":

Por las declaraciones sobre su salida de Racing pic.twitter.com/CqpBbNmw9M — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 22, 2025

Además, el delantero de 32 años se refirió a los rumores de un supuesto contrato de productividad que le ofreció la dirigencia de Racing: “Daba un poco de temor la vuelta al país. Una vez que tomamos la decisión, la abrazamos con ganas. Lamentablemente no se pudo dar. Hay que ir para adelante. Me angustia porque me enteré hace poco. Tenía la esperanza y las ganas de que de parte del club hubiera un ofrecimiento o algo para continuar".

"De parte del club se estuvo diciendo que no acepté un contrato con rebaja salarial o de productividad y la realidad es que no existió un ofrecimiento. Yo para Racing siempre voy a estar y tocará como hincha”, aseveró.

Además, Vietto indicó: “Tal vez hoy, para la gente, quedó plasmado, dado a que no tengo mucha edad, que quizás tengo algún problema de salud o crónico. Quiero aclarar que no es así. No tengo ningún problema crónico. Se tardó en tener la autorización de Conmebol para hacerme un bloqueo, pero desde que me lo hice, si no entré fue por decisión técnica".

"Entiendo lo que se decía porque opinan desde lejos, no saben lo que uno sufre. Fue jodido salir de esa lesión, pero, desde el momento que salí, para mí fue un tema olvidado y estuve a disposición”, añadió en relación a una lesión que lo aquejó durante el año y medio que duró su segundo ciclo en Racing.

Por último, Vietto habló sobre lo que será su futuro fuera de la Academia: “Ahora estoy abierto a todo, no le cierro las puertas a nada, pero todavía estoy procesando la noticia y toca descansar con la familia. Ya se irá decidiendo cuando se abran los mercados. Obviamente, no jugaré en Independiente, pero mi carrera futbolística seguirá por muchos años más, no le cierro la puerta a nada. Todavía ni me siento afuera de racing, me considero jugador del club. Necesito unas semanas para asimilarlo”.