La polémica actitud de Fernando Espinoza en medio del Boca - Banfield

Es que cuando terminó el primer tiempo, y el encuentro por ese entonces solo estaba con un gol a favor del Xeneize, todas las cámaras apuntaron al árbitro, que mientras estaba yendo al túnel, para poder descansar en el entretiempo empezó a hacer un duelo de miradas con los jugadores de Banfield, de una manera muy agresiva, en especial al defensor del Taladro, el paraguayo Cristian Núñez. Incluso los jugadores del equipo de Lomas de Zamora tuvieron que ir a calmar al árbitro, quien no parecía poder olvidar su rencilla con el defensor banfileño. Por suerte, el enfrentamiento no pasó a mayores, pero sí despertó mucha indignación por parte de los usuarios, quienes no vieron de buena manera la actitud del referí.