La polémica conferencia de prensa de Milito contra los periodistas brasileños

“A mí no me sorprendió San Lorenzo, esperaba este partido y así se lo transmití a los chicos. Sabía en qué campo veníamos a jugar, sé cómo responde el jugador argentino en la dificultad, sé cómo responde cuando va a enfrentar a un equipo brasileño que es bueno, como el nuestro", comentó Milito, quien conoce bien el carácter combativo de los equipos argentinos en situaciones adversas.

Sin embargo, el partido no estuvo exento de polémicas. Milito se mostró visiblemente molesto cuando un periodista le cuestionó sobre un error en la salida desde el fondo que derivó en el gol de San Lorenzo. “¿El partido con Cruzeiro? ¿Usted vio la situación de Scarpa? ¿Sabe cuántos pases hizo el equipo? Por supuesto que si tenemos mucho la pelota, vamos a tener pérdidas. Pero nosotros jugamos a eso. Fueron 2 minutos de posesión, 38 pases y casi termina en gol, ahí todo prosperó, pero no habla de eso”, replicó Milito, dejando en claro que no cambiará su enfoque a pesar de los riesgos que conlleva.

Milito 2.jpg Gabriel Milito

Gabriel Milito se hizo viral por su conferencia de prensa

El técnico argentino continuó su defensa, subrayando que el estilo de juego que propone, basado en la posesión y el control del balón, es fundamental para generar peligro y marcar goles, aunque reconoce que las pérdidas pueden ser costosas. "Nosotros vamos a seguir jugando a eso, evidentemente sin pérdidas es mejor. Pero no todo el peligro, todos los goles que hacemos, vienen a través de ese estilo de juego que yo elijo", insistió.

En cuanto al desarrollo del partido, Milito destacó que no subestimó a San Lorenzo, a pesar de la crisis que atraviesa el equipo argentino, que se encuentra en los últimos puestos de la Liga Profesional y de la tabla anual. “La eliminatoria no se iba a definir acá, eso estaba clarísimo. No me fiaba para nada de la situación de San Lorenzo, al contrario. Son más peligrosos los equipos cuando vienen en esta racha, cuando viene una competencia como la Copa Libertadores se vuelve más competitivo", completó el entrenador, señalando que la vuelta en Brasil será igualmente complicada.