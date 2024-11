La polémica frase de Jorge Sampaoli que enfureció a todo el fútbol argentino

En la conferencia de prensa, Sampaoli explicó que su decisión de unirse al club francés no fue al azar. “Admiro la Ligue 1. La he seguido viendo desde que me fui de Marsella en 2022. Me gusta cómo funcionan los equipos, cómo se desarrollan las transiciones. El campeonato galo sigue mejorando”, expresó. Al mismo tiempo, el técnico de Casilda compartió que su experiencia pasada en Olympique de Marsella le dejó una fuerte conexión con el fútbol francés y con el desarrollo de jugadores en la región.