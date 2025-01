La polémica frase de Luis Suárez al hablar de Mascherano como director técnico

El delantero uruguayo habló sobre la llegada de su ex compañero a la dirección técnica del Inter Miami.

Durante una rueda de prensa organizada por la Major League Soccer (MLS) en Miami, Suárez no esquivó la pregunta sobre cómo es tener al "Jefecito" como director técnico. Con honestidad, confesó: "Es raro, ¿no? Por tenerlo hoy en día como entrenador y no compañero. Pero no dejamos de tenerle respeto a él y a su cuerpo técnico".