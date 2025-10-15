La polémica frase de un futbolista colombiano que calentó la previa de las semifinales ante Argentina

La Selección cafetera encendió la previa de las semifinales que diputarán contra la albiceleste por el mundial sub 20.

La Selección argentina Sub 20 tendrá un duro duelo este miércoles ante Colombia en la lucha para avanzar a la final de la Copa del Mundo de mencionada categoría. Más allá de las potencias sudamericanas que son ambos combinados por su nivel futbolísticos, hay una carga emocional extra que se forjó con la rivalidad alimentada en los últimos años.

El duelo será importante para ambas selecciones teniendo en cuenta que determinará el pase de un equipo a la instancia final y la eliminación de otro. En el pueblo colombiano pareciera haber confianza en torno al rendimiento que puede conseguir el equipo en el encuentro que se jugará desde las 20 en el estadio Julio Martínez Prádanos.

Previo al duelo, desde el combinado cafetero encendieron la polémica y le pusieron picante. Fue el mediocampista Luis Miguel Landázuri quien calentó la previa en diálogo con la prensa: "Vamos a dar todo de nosotros por el pueblo colombiano para pasar a la final con la ayuda de dios", soltó.

Más tarde lanzó una frase polémica que resonó en los hinchas de la albiceleste: "Es algo que queríamos darle una alegría a Colombia, que todos estén montados en el bus con nosotros. Creo que la mitad del mundo está haciendo fuerza para que ganemos".

La Selección Argentina Sub 20 busca llegar a la final del Mundial: hora, formaciones y TV

La Selección Argentina se enfrentará este miércoles con su par de Colombia, en busca de un lugar en la final del Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en Chile.

El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, está programado para las 20 (hora de Argentina) y se podrá ver a través de Telefe y DSports. El árbitro designado fue el portugués Joao Pinheiro.

La Selección argentina llega a este cruce clave con grandísimas actuaciones, ya que viene de ganar todos sus partidos previos sin mayores complicaciones.

En el Grupo D, los dirigidos por Diego Placente quedaron primeros productos de los triunfos sobre Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia. Ya en los octavos de final golearon 4-0 a Nigeria, mientras que en los cuartos eliminaron a México con un cómodo 2-0.

Colombia, por su parte, no la tuvo tan fácil para meterse entre los cuatro mejores de la competición. El conjunto “Cafetero”, que es dirigido por César Torres, finalizó primero en el Grupo F con solo cinco puntos, producto del triunfo ante Arabia Saudita y los empates frente a Noruega y Nigeria.

En los octavos de final vencieron cómodamente a Sudáfrica y en los cuartos de final la víctima fue España, selección a la que vencieron 3-2 sobre la hora en un partido parejísimo.

Estas selecciones se conocen muy bien, ya que tuvieron que enfrentarse en dos ocasiones en el Sudamericano Sub 20. En la Primera Fase igualaron 1-1, pero la “Albiceleste” se impuso 1-0 en el Hexagonal Final.

Unas horas antes, a las 17, se definirá al primer finalista de la competición, cuando Francia y Marruecos se enfrenten en el Estadio Elías Figueroa Brander, de la ciudad de Valparaíso, por lo que podría repetirse la final del Mundial de Qatar 2022.

Las posibles formaciones de la Selección Argentina y Colombia

Mundial Sub 20

Semifinal

Argentina – Colombia

Estadio: Julio Martínez Prádanos

Árbitro: Joao Pinheiro

Hora: 20. TV: Telefe y DSports

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Colombia: Jordan García; Juan Arizala, Yeimar Mosquera, Julián Bazán, Carlos Sarabia; José Cavadia, Elkin Rivero, Kener González; Oscar Perea, Neyser Villareal y Joel Canchimbo. DT: César Torres Ramírez.

¿Cómo le fue a la Sub 20 históricamente en esta instancia?

A lo largo de su historia, la Selección argentina Sub 20 fue una de las grandes protagonistas en los Mundiales e incluso es la máxima ganadora, con seis conquistas (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007). Sin embargo, en los últimos años había perdido muchísimo protagonismo.

La última vez que la Sub 20 disputó las semifinales de un Mundial fue en la edición de 2007, cuando goleó 3-0 a Chile con goles de Ángel Di María, Claudio Yacob y Maximiliano Moralez.

El saldo de la Selección argentina en las semifinales del Mundial Sub 20 es muy positivo, ya que ganó en dicha instancia en siete ocasiones, mientras que solo perdió en 2003 contra Brasil (1-0).