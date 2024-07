La predicción de Valderrama sobre la final de la Copa América que se volvió viral

Con un Brasil muy bajo y una Scaloneta que avanzaba a paso firme, estaba claro que el otro contendiente iba a estar entre Uruguay y el Cafetero. Sin embargo, quien la vio con mucha anterioridad fue Carlos Valderrama.

El Pibe, emblemático jugador de Colombia y ahora comentarista de televisión, fue uno de los primeros en pronosticar esta final. Desde antes del inicio del torneo, Valderrama había señalado la fortaleza de Colombia, destacando su juego y su racha invicta desde febrero de 2022, cuando perdieron contra el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, en las Eliminatorias Sudamericanas.

Desde aquel momento, Colombia acumula 28 partidos sin conocer la derrota, con 22 victorias y apenas 6 empates, redondeando una actuación extraordinaria y la mejor en su historia.

Desde antes del inicio del certamen, el ex jugador de llamativo peinado, había expresado con amplia esperanza en su selección: "Colombia es favorito, y también me arriesgo. Habrá final con Argentina y ganaremos por 2-1".

Luego, el Pibe agregó: “Yo soy optimista con la selección Colombia, por el proceso y los resultados que ha venido dando. No solamente por eso, sino también por la forma de juego. Tenemos un equipo que está invicto y que ha venido jugando bien”.

En cuanto a su posición dentro de la cancha cuando desparramaba magia en los campos, Valderrama dijo: "Sabemos que el número 10 de la selección Colombia es James Rodríguez, pero Juan Fernando Quintero, Yaser Asprilla y Jorge Carrascal están ahí listos para entrar. Es una posición en la que el técnico no va a tener ningún problema”.

Valderrama había vaticinado la Copa del Mundo de Argentina

Vale recordar que, en noviembre de 2022, el Pibe había hablado sobre las posibilidades de Argentina en Qatar demostrando su conocimiento y capacidad para adelantarse a los hechos: “En el Mundial, mi favorito es Argentina. No he cambiado. Me gusta como juega, tiene buen equipo y tiene al mejor”.