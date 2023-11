La queja sin filtros de Alexis Mac Allister al llegar a Inglaterra tras el Maracanazo

El futbolista campeón del mundo no se quedó callado luego de la insana cantidad de partidos que tuvo que jugar la semana pasada.

"Es muy difícil jugar así. Estábamos en una reunión hablando sobre Manchester City y la forma en que queríamos jugar..., ¡y no podía mantener los ojos abiertos!", reveló el futbolista argentino, resaltando las dificultades de mantenerse enfocado después de enfrentar un clásico sudamericano y volver rápidamente a la competición doméstica.

Qué dijo Alexis Mac Allister del trajín de partidos

En el complicado encuentro contra el Manchester City, Mac Allister jugó casi todo el partido, siendo sustituido solo cinco minutos antes del final, evidenciando la alta demanda física a la que se enfrentan los jugadores clave tanto en sus clubes como en sus selecciones nacionales.

Con solo tres días para superar el jet lag, entrenarse y volver a competir, Mac Allister expresó su compromiso con el juego, a pesar de los desafíos logísticos y físicos. "Es muy duro, hay un desfase de horario, un viaje largo... Pero es lo que es, nos gusta jugar al fútbol, eso es lo que queremos, queremos ganar y por eso hoy dimos lo mejor de nosotros", afirmó el mediocampista.

La situación de Mac Allister refleja el dilema generalizado en el mundo del fútbol, donde la pasión por el juego se enfrenta a la fatiga provocada por un calendario implacable. Aunque Ancelotti y Guardiola han señalado la necesidad de cambios, la solución a este desafío sigue siendo esquiva, y el "show must go on", como sentenció Guardiola, continúa, dejando a los jugadores en el centro de una batalla constante entre la pasión y la preservación de su salud.