La queja formal contra Boca que hizo Independiente en la previa al cruce de Cuartos de Final

Consciente del desgaste físico que arrastra su equipo, Vaccari no ocultó su malestar por la programación del encuentro frente a Boca. "Me hubiera gustado mucho jugar el martes, nos da más tiempo de trabajo y enaltece la competencia", lamentó. Y agregó con tono reflexivo: "Los futbolistas terminaron cansados, normal. Nos hubiera gustado jugar el martes porque es una situación que empareja para el nivel del torneo".

Embed "ME HUBIERA GUSTADO JUGAR EL MARTES" Vaccari se refirió al poco descanso para el partido ante Boca del próximo lunes.



El enojo de Independiente por la fecha del partido contra Boca

Sin embargo, el DT fue tajante al marcar que no se detendrá en excusas: "A mí nadie me tiene que explicar nada ni merezco una explicación. A mí me dicen 'se juega tal día' y yo me tengo que presentar el día que dicen. Confío mucho en el equipo, en estos futbolistas, va a ser un partido hermoso contra Boca y este equipo va a dar la cara, como siempre".