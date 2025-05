La queja de Gustavo Costas contra la dirigencia de Racing a días de ser eliminado del fútbol argentino

La noche en Avellaneda fue una verdadera fiesta académica. Racing goleó 4-0 a Colo-Colo en el estadio Presidente Perón y aseguró su pase a los octavos de final de la Copa Libertadores. Una victoria que significó mucho más que tres puntos: fue una inyección anímica tras la sorpresiva eliminación en el Torneo Apertura ante Platense y una muestra de carácter que Gustavo Costas no dejó pasar por alto.

En conferencia de prensa, el entrenador de la Academia expresó su satisfacción por el rendimiento del equipo, pero al mismo tiempo fue claro al marcar las necesidades de cara a lo que viene: "Si querés ganar la Copa, no se tiene que ir nadie y nos falta traer tres o cuatro jugadores más de nivel para pelearla bien. Igual, aunque no venga nadie uno tiene el sueño de lograrla. Pero con más jugadores es para pelear todos los campeonatos que faltan", sostuvo Costas con la sinceridad que lo caracteriza.

Costas 1.jpg Gustavo Costas

Gustavo Costas habló de la eliminación frente a Platense

El DT destacó la entrega de sus jugadores en un partido que consideró una verdadera final: "Todos los partidos son diferentes. Sabíamos que era otra final que teníamos que ganar para asegurarnos la clasificación. Estoy orgulloso de estos chicos porque no estábamos al 100 por cien, que es lo que nos pasó el otro día que no tuvimos piernas, no estuvimos finos. Igual jugamos contra un rival que salió a buscar, porque antes de nuestro primer gol tuvieron dos claras. Después los chicos lo hicieron fácil".