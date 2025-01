La reacción del jefe de Williams al nuevo apodo que le dieron los fans de Colapinto

El video, publicado en YouTube y replicado en las redes sociales de Williams, dejó varias "perlitas" que emocionaron a los fanáticos argentinos. Una de ellas fue cuando Vowles explicó el apodo que recibió por parte del público hispanohablante: "Tío es el apodo que me pusieron este año. Mi español no es fantástico, pero gracias", comentó con humor y simpatía, ganándose aún más seguidores en nuestro país.

El fuerte elogio de Wolves para Franco Colapinto

Además de las bromas, Vowles aprovechó el espacio para elogiar a Franco Colapinto, quien se unió a Williams a mitad de la temporada 2024 como reemplazo de Logan Sargeant. Durante su breve paso por la Fórmula 1, el piloto argentino participó en nueve Grandes Premios y consiguió sumar cinco puntos para el equipo de Grove, dejando una marca significativa en la escudería.

"Franco es un piloto excepcional. Tiene un gran futuro y estamos comprometidos con su desarrollo", aseguró el director del equipo británico. Incluso, durante el video, se animó a alentar al joven corredor en español con un efusivo "¡Vamos Franco!", un gesto que fue celebrado por los seguidores de la Fórmula 1 en Argentina.

El desempeño de Colapinto en 2024 fue destacado, logrando puntos importantes para Williams en un año desafiante. Sin embargo, para la próxima temporada 2025, la escudería ya confirmó a Alex Albon y Carlos Sainz como sus pilotos titulares, dejando al argentino sin un asiento en la grilla inicial.

La gran consideración de Williams para Franco Colapinto

A pesar de no formar parte de la alineación principal, el compromiso de Williams con el desarrollo de Colapinto sigue vigente. Según Vowles, el piloto argentino continuará desempeñándose como piloto de reserva, además de participar en pruebas con monoplazas de temporadas anteriores. Esta decisión busca seguir puliendo el talento del joven corredor y prepararlo para posibles oportunidades en el futuro.

El paso de Colapinto por la Fórmula 1 no ha pasado desapercibido. Su rápida adaptación al entorno competitivo de la categoría y su capacidad para entregar resultados en momentos clave han sido destacados tanto por el equipo como por los analistas del deporte.

El vínculo entre Colapinto y los fanáticos argentinos no deja de crecer. Cada aparición del piloto en la Fórmula 1 genera una explosión de apoyo en las redes sociales, y el reciente video con Vowles no fue la excepción. Los seguidores valoraron no solo el talento de Franco, sino también el reconocimiento que recibió por parte de una figura clave como James Vowles.