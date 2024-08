La reacción del Pollo Vignolo después de la pelea de Riquelme y el Chavo Fucks en ESPN

El tono desafiante del comentario no fue bien recibido por el presidente de Boca, quien rápidamente interrumpió la entrevista y se despidió de Sebastián Vignolo, conductor del programa, con una frase que dejó clara su incomodidad: "Si este señor me va a hablar mal, yo prefiero no hablar. Te mando un abrazo grande, Sebastián". Riquelme cerró el intercambio con una frase contundente: "A mí no me reta ni mi viejo", y abandonó el móvil.

El incidente no pasó desapercibido en las redes sociales, donde rápidamente se viralizó el momento en que Riquelme se retiraba de la entrevista, y generó una gran cantidad de comentarios y memes sobre el cruce con Fucks.

Pollo Vignolo 1.jpg Pollo Vignolo

Qué dijo el Pollo Vignolo

Después de que Riquelme cortara la comunicación, Vignolo expresó su lamento por no haber podido continuar con la charla, destacando la importancia de escuchar la opinión del exfutbolista: "A mí me gusta charlar con Riquelme, con los protagonistas. Es bueno hacerlo para la gente que mira el programa. Lo conozco bastante a Román, él me conoce a mí. En este ida y vuelta puedo no estar de acuerdo en un montón de cosas, pero dejo que responda". El conductor de F90 también comentó que tenía la intención de preguntarle sobre Alan Velasco y otros temas, pero que lamentablemente no pudo hacerlo debido al abrupto final de la entrevista.

Vignolo cerró el segmento con un mensaje conciliatorio, mostrando su deseo de que en el futuro puedan retomar la conversación: "Había más preguntas, acomodamos el programa para cerrarlo hablando con él. Cosas que se dan, a veces los programas en vivo son enérgicos. Entendiendo los tonos de Román y los tiempos que exige una entrevista con Riquelme; es su mirada, puede estar equivocado o no, es su opinión. Después, cada uno sabe lo que dijo. Fue una pena, seguramente en algún momento volvamos a hablar".