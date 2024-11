La reunión de Red Bull y los sponsor de Colapinto que podrían asegurar al piloto argentino en la F1 2025

Según Carburando, estas reuniones entre Horner y los empresarios argentinos se llevaron a cabo sin abordar detalles específicos sobre un posible contrato o condiciones para Colapinto. Sin embargo, el interés por parte de Red Bull es evidente. Durante la jornada del viernes en Brasil, Horner fue visto saliendo del área de hospitalidad de Williams, equipo al que pertenece actualmente el piloto de Pilar. Cuando se le preguntó sobre su posible interés en Colapinto, Horner afirmó sin rodeos que "sería un mal jefe si no averiguara si (Colapinto) está disponible".

Cuáles son las posibilidades de que Franco Colapinto esté en la F1 en el 2025

Al mismo tiempo, James Vowles, jefe del equipo Williams, aseguró que están “explorando oportunidades con varios equipos interesados”. Este contexto parece abrir la puerta a una posible salida de Colapinto de Williams, ya que, según el propio piloto argentino, el equipo no puede ofrecerle un asiento de carrera para la próxima temporada. "Williams no puede darme un asiento de carrera, lo más normal sería que me permitan ir a otro lugar y que encuentren la mejor oportunidad para mi futuro”, expresó Colapinto, dejando claro que está en busca de un lugar donde pueda desarrollarse plenamente en la Fórmula 1.