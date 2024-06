La revelación del Kun Agüero sobre su futuro

Ahora, el ex jugador hizo una nueva revelación sobre su futuro, que está vinculada al fútbol, pero no dentro del terreno de juego. En una transmisión por la plataforma Kick, donde estaba presente el streamer Coscu , el Kun admitió que le gustaría ser dueño de un club.

"No me gustaría ser DT. Ahora la realidad es que estoy pensando que me voy a meter en un club de fútbol como dueño. No voy a decir qué club, pero está camino a eso", adelantó dando a entender que las negociaciones ya están en marcha.