La segunda semana del Australian Open arrancó sin argentinos en carrera

Con la derrota de Francisco Cerúndolo ante Zverev, no quedan tenistas albicelestes en carrera en Melbourne.

El Australian Open es cada vez más difícil para los argentinos. Históricamente, la superficie de cancha rápida hace todo complejo para los albicelestes y esta vez no fue la excepción. El domingo, Francisco Cerúndolo (18°) cayó en tres sets con el alemán Alexander Zverev (3°) y quedó eliminado del Australian Open 2026.

Cerúndolo, quien actualmente ocupa el puesto número 21 del ranking ATP, cayó por 2-6, 4-6 y 4-6 en un encuentro que se extendió durante 2 horas y 12 minutos.

En un Melbourne Arena repleto de argentinos apoyando al bonaerense, Cerúndolo generó entusiasmo y esperanza al ganar el primer juego de cada set. Sin embargo, la jerarquía de Zverev pesó y dominó el partido de principio a fin.

En la primera manga, el alemán quebró en el quinto game, se adelantó 3-2 y se terminó quedando con el set con un contundente 6-2.

Similar situación se dio en la segunda manga donde Zverev quebró en el séptimo y, a pesar de tener un poco más de paridad que el primero, el número 3 del ranking ATP se quedó con el set por 6-4.

Ya con un Cerúndolo entregado a la necesidad de ganar el set para mantener viva la ilusión de quedarse con el partido, Zverev hizo valer su jerarquía en la tercera manga y quebró nuevamente en el séptimo juego, empató el set 3-3 y terminó sellando su triunfo por 6-4.

Así, el alemán avanzó a los cuartos de final de este primer Grand Slam del año y enfrentará al estadounidense Learner Tien (25°) que dio el batacazo y venció en tres sets al ruso Daniil Medvedev (11°).

Además, con este resultado, Zverev iguala el historial ante Cerúndolo con tres triunfos para cada uno. Esta victoria en Australia es la tercera consecutiva del alemán ante el argentino de 27 años.

En declaraciones a ESPN, Fran destacó la jerarquía y el planteo del alemán. “Hoy él jugó muy bien. No me dejó huecos por ningún lado. Me puso incómodo casi todos los puntos, todo el tiempo”, resumió. Y agregó: “Ese revés corto y cruzado me dejaba en una situación incómoda. Yo quería jugar un poco más por derecha, pero cuando me jugaba esa bola era imposible salir paralelo”.

No hay más argentinos en el Australian Open

En tanto, esta derrota del bonaerense ante el alemán selló el final de los argentinos en esta edición del Australian Open, luego de lo que fueron las derrotas del sábado de la dupla compuesta por Camilo Ugo Carabelli y Tomás Martin Etcheverry y la de Horacio Zeballos con el español Marcel Granollers.

Sinner avanza firme

Jannik Sinner (2) dejó atrás el drama del calor extremo y los calambres que lo hicieron sufrir en la tercera ronda y este lunes volvió a mostrar por qué es uno de los grandes candidatos del Australian Open 2026: venció a Luciano Darderi (22) en los octavos de final.

El italiano venció a su compatriota en sets corridos por 6-1, 6-3 y 7-6(2) y se metió en cuartos de final, alcanzando su noveno Grand Slam consecutivo en esa instancia.

El bicampeón defensor manejó el trámite con inteligencia en condiciones más frescas, aunque tuvo que ajustar en el tramo final cuando Darderi aceleró en el tercer set y lo obligó a resolverlo en el tie-break.

La jornada también tuvo otra gran noticia italiana: Lorenzo Musetti (5) firmó uno de los mejores triunfos de su carrera en un Grand Slam al vencer al estadounidense Taylor Fritz (9) por 6-2, 7-5 y 6-4, con una actuación ofensiva, creativa y sostenida que le permitió imponerse en apenas dos horas y media.

En la próxima instancia se medirá ante el serio Novak Djokovic (4), que tuvo descanso ya que su rival el checo Jakub Mensik (16) se bajó por lesión y pasó de ronda automáticamente.

Por último, el estadounidense Ben Shelton (8) dio un golpe fuerte en Melbourne al remontar un partidazo ante Casper Ruud (12): empezó abajo, pero lo dio vuelta con autoridad por 3-6, 6-4, 6-3 y 6-4, para convertirse en el rival de Sinner en cuartos de final.

Con agresividad desde el fondo y decisión para atacar la red, Shelton sostuvo el ritmo y terminó cerrando una victoria que lo instala como amenaza real en el cuadro.

Los resultados de la jornada:

Jannik Sinner a Luciano Darderi: 6-1, 6-3 y 7-6(2).

Lorenzo Musetti a Taylor Fritz: 6-2, 7-5 y 6-4.__IP__

Ben Shelton a Casper Ruud: 3-6, 6-4, 6-3 y 6-4.

Novak Djokovic a Jakub Mensik: walkover.