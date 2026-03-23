Adidas oficializó la indumentaria suplente del conjunto nacional para el Mundial 2026. Las cuatro versiones que salieron a la venta y sus precios.

La Selección Argentina oficializó la nueva camiseta muy disruptiva y más oscura: ¿cómo es y cuánto cuesta?

A menos de tres meses del inicio del Mundial 2026 , la Selección Argentina oficializó la camiseta alternativa que lucirá en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. El nuevo modelo , muy disruptivo y de tonalidad más oscura, tiene un diseño que representa una tradición bien nacional: el fileteado .

La revelación fue hecha por Adidas , en el marco de la presentación de la indumentaria alternativa de varios equipos que vestirá en el torneo, entre ellos España, Alemania, Bélgica, México y Arabia Saudita. Sin embargo, la Argentina tiene una diferencia clave sobre el resto: el parche de campeón del mundo de 2022.

De la campaña publicitaria participaron varias estrellas de la Scaloneta , como el capitán Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Cristian “Cuti” Romero, Franco Mastantuono, Gio Lo Celso y Leandro Paredes.

messi de paul Messi y De Paul participaron del lanzamiento de la camiseta alternativa.

Cómo es la camiseta alternativa de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Respetando la tradición de utilizar colores oscuros para la camiseta suplente, esta edición incluye detalles en azul, celeste y blanco, con reminiscencias a los clásicos fileteados de los colectivos porteños que se volvieron un ícono.

"Celebra las diferentes expresiones culturales nacionales", destacó Adidas en un comunicado de prensa. Los creadores se animaron a sumar un patrón de líneas en que, en medio del pecho, dibujaban una pelota de fútbol.

La casaca presenta el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con sus icónicas 3 estrellas, un logo con la inscripción “Argentina” y otro con el Sol de Mayo en la parte dorsal del cuello. El número frontal de los jugadores se corre del centro del pecho para pasar sobre el lado izquierdo, debajo de la marca de las tres tiras.

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El nombre de cada uno de los seleccionados figura en la parte superior de la espalda. Justo debajo del tradicional sol de mayo, con la inscripción Argentina y una bandera pintada al estilo del fileteado porteño. “Orgullo”, escribió Messi en su cuenta oficial de Instagram al publicar dos imágenes luciendo la nueva camiseta.

Cuánto cuesta la nueva camiseta suplente de la Selección

Adidas, la marca encargada de vestir al conjunto nacional, informó que el flamante modelo ya está disponible en las tiendas seleccionadas. También se puede comprar a través de la aplicación oficial de la marca de las tres tiras.

parche El parche de campeones del mundo, presente en la indumentaria suplente.

En esta oportunidad, hay cuatro versiones disponibles. La más económica es la “versión fan”, con un costo de $149.999 y talles que van desde el XS hasta el 3XL. Este modelo es más simple que el resto, ya que solo incluye el parche de la FIFA, el escudo de la AFA y el isologo argentino. La segunda opción es la “Versión Jugador”, con un precio de $219.999. La diferencia principal con la anterior es que esta cuenta con un entramado en tela.

La tercera versión, llamada “Messi Versión Jugador” y con un valor de $249.999, es la misma que usará el capitán argentino en cancha. Su diseño es premium, ya que viene personalizada con el número diez en el frente y en el dorso, y el apellido del jugador del Inter Miami. Por último, también sale a la venta una alternativa innovadora con mangas largas. Su precio es de $249.999 y tiene un diseño similar a la versión fan.

julian Julián Álvarez, una de las figuras de la Scaloneta.

Cuándo será la despedida de la Selección del país

Cancelada definitivamente la Finalissima ante España en Dubái, la AFA confirmó dos amistosos en el país que servirán de despedida del conjunto nacional de su gente antes de viajar al Mundial. El primero de ellos será el 27 de marzo ante Mauritania en La Bombonera, mientras que el segundo tendrá lugar el 31 de marzo también en la cancha de Boca ante otro rival africano: Zambia.

Lionel Scaloni ya dio la lista de convocados para estos encuentros, con dos incorporaciones de último momento:

Arqueros

Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia)

Juan Musso (Atlético Madrid, España)

Defensores

Nahuel Molina (Atlético Madrid, España)

Gonzalo Montiel (River Plate, Argentina)

Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, Francia)

Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra)

Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal)

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata, Argentina)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia)

Gabriel Rojas (Racing Club, Argentina)

Marcos Acuña (River Plate, Argentina)

Mediocampistas

Franco Mastantuono (Real Madrid, España)

Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina)

Máximo Perrone (Como, Italia)

Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra)

Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra)

Valentín Barco (Racing Estrasburgo, Francia)

Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania)

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