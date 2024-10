La terrible domada que Oscar Ruggeri le pegó a un jugador chileno

"Tendría que estar aunque no estuviera bien futbolísticamente. Yo, el Huaso (Mauricio Isla), Charles (Aranguiz), Marcelo (Díaz), lo que estén activos deben estar porque la selección nos necesita. Hay un entrenador con un proceso, pero no podés enfrentar a Brasil con cualquier jugador, te estás arriesgando a quedar afuera de otro Mundial. No podés enfrentar a Brasil sin jugadores grandes. Cómo el Huaso no va a estar si fue el último capitán. Eso molesta y no lo dicen", dijo Vidal.