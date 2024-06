La terrible y triste noticia que recibió el Pollo Vignolo

La Copa América 2024 está a punto de comenzar en Estados Unidos y, sorprendentemente, no contará con la voz de uno de los relatores más icónicos de Argentina, el Pollo Vignolo . Con un historial destacado en la narración de los partidos más importantes de la "Albiceleste" de la última década, Vignolo no estará presente en las transmisiones de este torneo continental, una ausencia que se ha convertido en una novedad inesperada para muchos aficionados.

A pesar de su amplia experiencia y su relación cercana con la Selección Argentina, Vignolo, de 48 años, no relatará para ninguna plataforma televisiva ni radiofónica en esta edición de la Copa América. Este descanso en sus relatos no se veía desde la edición Centenario de 2016, también realizada en Estados Unidos.

A lo largo de los años, el conductor de F90 y Pasión por el Fútbol ha encontrado la manera de participar en estos eventos, ya sea en radio o televisión, como lo hizo en 2021 en Brasil para Rivadavia (AM 630) y en el Mundial de Qatar 2022 para DSports (FM 103.1). Sin embargo, en esta ocasión, no estará presente en ninguna de las transmisiones.

Pollo 1.jpg El Pollo Vignolo

Por qué el Pollo Vignolo no relatará la Copa América

El motivo de su ausencia se debe a que ESPN y El Trece, los canales donde el Pollo Vignolo usualmente trabaja, no cuentan con los derechos de transmisión de la Copa América 2024. Esta responsabilidad recae en TyC Sports, Telefe y la TV Pública, quienes serán los encargados de llevar a los hogares argentinos los emocionantes encuentros de la selección. En cuanto a la radio, las transmisiones estarán a cargo de las frecuencias habituales: Continental (AM 590), Rivadavia (AM 630), Mitre (AM 790), La Red (AM 910) y Del Plata (AM 1030).

Para los seguidores de Vignolo, su ausencia será notable, especialmente considerando su experiencia y la conexión que ha establecido con los oyentes a lo largo de los años. No obstante, el relator parece vivir esta situación con tranquilidad, sin haber hecho ninguna mención especial al respecto, a pesar de su buena relación con el capitán de la selección, Lionel Messi.

Pollo 2.jpg El Pollo Vignolo

Quiénes serán los relatores de la Selección en la Copa América

En cuanto a la cobertura de la Copa América, los encargados de transmitir los partidos serán equipos de especialistas bien conocidos por la audiencia. TyC Sports contará con la labor de Rodolfo De Paoli, Ariel Senosiain y Gastón Edul. Por su parte, Telefe ha generado gran expectativa con la dupla conformada por Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky, quienes han ganado popularidad con sus transmisiones de la Libertadores y la Sudamericana. Finalmente, DSports y Canal 7 tendrán a Gustavo Kuffner, Juan José Buscalia, Sergio Goycochea y Narella Senra como sus principales comentaristas.

El camino del actual campeón de la Copa América, la Selección Argentina, comenzará el 20 de junio enfrentándose a Canadá en el Mercedes Benz Stadium. Posteriormente, se medirán contra Chile el 25 de junio en el MetLife Stadium en East Rutherford. El equipo dirigido por Lionel Scaloni cerrará la fase de grupos contra Perú el 29 de junio.