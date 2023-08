La tremenda crítica de Toti Pasman al debut de Cavani en Boca

A pesar de mostrar su calidad y tener una oportunidad clara para marcar, el recién llegado exjugador del PSG y Napoli no logró concretar una clarísima chance de gol. Una vez finalizado el partido, el Toti Pasman, conocido por sus comentarios polémicos y por no tener pelos en la lengua, no dudó en expresar su opinión sobre el desempeño de Cavani.