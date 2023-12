Las 5 mejores anécdotas de Argentina Campeón del Mundo contadas por el propio plantel

Entre las curiosidades post Qatar, Lionel Messi compartió una de las imágenes más emblemáticas y simpáticas de su amanecer con la Copa del Mundo. "Llegamos de madrugada a Buenos Aires y, con el cambio de horario, dormí una o dos horas como mucho. No sé por qué, pero yo había terminado con la Copa la noche anterior. Y se ve que De Paul y Otamendi, que estaban en las habitaciones contiguas, escucharon que yo encendí la tele o que me fui al baño, porque en eso Rodrigo apareció y me dijo: ‘Vení que te hago la foto’. Y así nació esa imagen", reveló Messi.

Las cábalas también jugaron su papel, como el truquito de Julián Álvarez con Claudio Tapia, que consistía en jugar un partido de truco antes de cada encuentro importante. "Otra de las cábalas que teníamos con Chiqui y Enzo era juntarnos antes de la charla. Si por algún motivo no coincidíamos, nos hacía volver para saludarnos y cumplir con la cábala", rememoró Álvarez.

Campeone 2.jpg

Las cábalas y la otra anécdota de Lionel Messi antes de ser campeón del mundo

Messi también reveló un curioso momento de arrepentimiento durante el partido ante Países Bajos, cuando realizó el gesto del Topo Gigio. "Eso me nació ahí y me arrepentí automáticamente. Apenas lo hice dije: ‘Qué pelotudo, qué tengo que hacer. Lo único que falta es que no ganemos’", confesó Messi sobre este particular episodio.

Un año después de la gesta en Qatar, las anécdotas, cábalas y amuletos continúan siendo parte de la rica historia que rodea la conquista de la tercera estrella por parte de la Selección Argentina en el Mundial.