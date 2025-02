Las bombas de Oscar Ruggeri tras la eliminación de Boca de la Copa Libertadores

La eliminación de Boca en la segunda fase de la Copa Libertadores a manos de Alianza Lima sigue generando repercusiones. La derrota en la tanda de penales (5-4) en una Bombonera repleta no solo significó el fin del sueño continental para el Xeneize, sino que también dejó al equipo sin competencia internacional por el resto del año, con excepción del Mundial de Clubes en junio. En este contexto, Fernando Gago quedó en la cuerda floja y su continuidad es un tema de debate entre hinchas, dirigentes y la prensa.

Uno de los que no se guardó nada a la hora de opinar sobre el presente del club fue Óscar Ruggeri, quien en el programa F90 de ESPN lanzó duras críticas hacia la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme y al propio entrenador.

El exfutbolista, referente de la Selección Argentina en el Mundial de 1986, fue lapidario al analizar la situación de Boca. “Qué me van a venir a decir ahora, esto del arquero… Me vuelve loco. ¡Hace dos años que Boca es un fracaso, pero rotundo!”, lanzó sin tapujos.

Para Ruggeri, la crisis de Boca no es solo responsabilidad de Fernando Gago, sino que apunta directamente a la gestión de Riquelme y el Consejo de Fútbol. “Dos años que no participan en Copa Libertadores. ¿Cómo un equipo como este no va a estar en la Copa? Nos hace mal al fútbol argentino; hasta a River, a la Conmebol. ¡A todos les hace mal! Dos años sin jugar. Es un fracaso rotundo”, aseguró.

También se refirió al impacto económico que implica esta eliminación, destacando que el club pierde una importante suma de dinero al quedar fuera del certamen. “Con la Copa Libertadores recaudás, no sé si son 30 o 40 millones si llegás a la final. Ahora tenés que pagar todo un plantel, todo el año, para jugar un campeonato. Eso es un fracaso”.

Ruggeri 1.jpg Oscar Ruggeri

El futuro de Gago: ¿sigue o se va?

Mientras la crisis sacude a Boca, Fernando Gago sigue en el cargo, aunque su continuidad dependerá del próximo partido. Este miércoles, el entrenador dirigió la práctica en Boca Predio y se espera que esté en el banco de suplentes el viernes, cuando el Xeneize enfrente a Rosario Central por el Torneo Apertura.

Sin embargo, los rumores sobre su salida no cesan y Ruggeri no dudó en ironizar al respecto. “Hay que hacer guardia en las estaciones de servicio”, soltó en referencia a la recordada despedida de Sebastián Battaglia en una YPF de Nordelta en 2022, cuando fue echado por la dirigencia.

El plantel sigue entrenando con normalidad, aunque el clima en el club está enrarecido. Gago, por su parte, aseguró que sigue con fuerzas para continuar y que la eliminación fue “un golpe durísimo”, pero no habló sobre su futuro a largo plazo.