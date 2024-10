Las decisiones de Gago que prendieron fuego a Boca

Es que el mediocampista quiere ser vendido al Fenerbahce de Turquía pero en la institución de La Ribera no gusta las formas de pago que pretende el club interesado. En medio el deseo del futbolista de dar el salto a Europa y la desesperación que lo incentivó a pedirle al entrenador no ser de la partida ante Gimnasia de La Plata.

En medio de este tire y afloje, el entrenador Gago tomó medidas drásticas de cara al encuentro que jugará el xeneize este sábado ante Deportivo Riestra en La Bombonera. Medina tendrá que mirar el partido desde la tribuna porque no fue citado al encuentro por la Liga Profesional de Fútbol.

"Con el caso de Cristian, él me manifestó que existe la posibilidad de una transferencia. Lo entendí desde el lugar del futbolista, de poder irse a Europa, es su sueño. Ahora, hay momentos para situaciones. Quedan casi tres meses de mercado, pueden pasar muchísimas cosas. Yo voy a jugar con los que estén comprometidos al ciento por ciento. No lo quiero decir por Cristian. Es una situación muy particular. Está bueno que se le enseñe, que aprenda. Tengo mi opinión. Lo hablé con él. Tomé la decisión de que no esté disponible", citó Gago tras la clasificación a la semifinal de la Copa Argentina tras vencer a Gimnasia de La Plata.

Y agregó: "Son situaciones muy particulares. Lo vengo diciendo siempre. La formación del jugador no sólo significa jugar a la pelota o entrenar. Hay muchos aspectos. En la formación de los chicos, hacerles entender, ver situaciones normales. Me han pasado situaciones con jóvenes. Van a cometer errores. Todos cometemos errores. Ahora, hay que tratar de aprender y buscar lo mejor. Yo trato de aconsejarlo por el bien del equipo, de la institución y por el bien común que tenemos".

Miguel Merentiel, el otro ausente para Gago

La lista sorprendió con la baja del delantero uruguayo que conformó, hasta la llegada de Gago, un doble nueve con su compatriota y capitán de Boca Edinson Cavani. Si bien pareciera comenzar a perder terreno su ausencia tiene que ver con una posible lesión muscular la cual no fue confirmada por el club y deberá ser analizada en un estudio médico.

Boca recibe a Riestra en La Bombonera: hora, formaciones y TV

Boca se enfrentará este domingo a Deportivo Riestra, en “La Bombonera”, con la intensión de obtener la victoria para salir del pozo en el que se encuentra, el puesto dieciséis de la grilla.

El compromiso se llevará a cabo en el estadio Alberto José Armando, conocido como “La Bombonera”. El partido iniciará a las 19:00 hs, y contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y será secundado desde el VAR por Diego Novelli. El mismo será transmitido en la señal deportiva ESPN Premium.

El entrenador Fernando Gago piensa en implementar algunas variantes, ya que no quedó conforme con el rendimiento de la defensa en el partido contra Gimnasia y Esgrima La Plata por la Copa Argentina.

Gago estudia el ingreso de Marcelo Sarachi por Lautaro Blanco en el lateral izquierdo, y duda aún si debe jugar el peruano Luis Advíncula, ya que sufre una inflamación en el tendón de Aquiles y debido a la sobrecarga de partido, es probable que el entrenador opte en la formación inicial por el ex lateral derecho de Belgrano de Córdoba, Juan Barinaga.

Hoy el plantel se entrenó en el predio de Ezeiza, donde los futbolistas que enfrentaron a Gimnasia en Rosario continuaron con ejercicios regenerativos, mientras los que jugaron algunos minutos realizaron prácticas con pelota, y mañana volverán a practicar con el mismo sistema.

Respecto de la defensa, el arquero titular será Leandro Brey, que en la definición por penales ante el Lobo platense atajó cuatro, será titular y Sergio Romero continuará en el banco de suplentes.

Gago también piensa en incluir a Nicolás Figal por Marcos Rojo, que también viene con sobrecarga de partidos, aunque no definió la formación pero desea ver a todos los jugadores del plantel en acción, por lo que crecen las chances de Figal de ingresar por Rojo.

El entrenador analiza esas posibilidades en el área defensiva xeneize, mientras que en el mediocampo, no habrá mayores variantes, ya que quedó conforme con el trabajo de Ignacio Marimón y Tomás Belmonte.

El elenco de La Ribera llega a este encuentro luego de caer 3-0 con Tigre, en el José Dellagiovanna. Se encuentra en el puesto 16 de la tabla de posiciones de la LPF, con veinticuatro unidades. El “Azul y Oro” buscará la victoria para festejarla junto a sus fanáticos.

Por otra parte, el conjunto de Barrio Colón intentará realizar un buen rendimiento dentro del campo de juego para encontrar el triunfo de visitante que podría convertirse en otra de sus hazañas en la primera división argentina. Los comandados por el director técnico Cristian Fabbiani vienen de vencer 2-0 a Atlético Tucumán en de local, en el estadio Guillermo Laza.

Las probables formaciones de Boca y Deportivo Riestra

Boca: Leandro Brey; Luis Advíncula o Juan Barinaga, Aaron Anselmino, Marcos Rojo o Nicolás Figal, Lautaro Blanco o Marcelo Saracchi; Tomás Belmonte, Ignacio Miramón; Exequiel Zeballos, Brian Aguirre; Edinson Cavani y Milton Giménez. DT: Fernando Gago.

Riestra: Ignacio Arce; Rodrigo David Sayavedra, Nicolás Caro, Cristian Paz, Nicolás Sansotre, Brian Sánchez, Jonathan Javier Goya, Jonatan Esteban Goitía, Pedro David Ramírez, Antony Alonso y Jonathan Carlos Herrera. DT: Cristian Fabbiani.

