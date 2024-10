La apuesta que le hizo Merentiel a sus compañeros de Boca

Cuando el delantero uruguayo tomó el balón en la tanda de penales para intentar cerrar la serie rápidamente se vino a la cabeza de los hinchas los antecedentes que viene teniendo desde los doce pasos. Es que la bestia malogró su tercer penal consecutivo en tandas generando una racha negativa a la cual el goleador no estaba acostumbrado.

MERENTIEL-PENALES.jpg

Mientras los penales no se logran meter como el fuerte del futbolista, en el juego es implacable -ahora en una pequeña meseta- y lleva 16 goles en 45 partidos con la azul y oro. En su rol de doble nueve fue vital para el armado de equipo de los distintos entrenadores.

Cómo quedó el tobillo de Kevin Zenón tras el patadón que recibió en Boca vs Gimnasia

Boca Juniors se sacó un peso de encima en el segundo partido con Fernando Gago al frente del equipo, ya que, si bien sufrió demás, pudo ganarle a Gimnasia por penales para avanzar a la semifinal de la Copa Argentina con una actuación histórica de Leandro Brey. Sin embargo, Kevin Zenón preocupó a todos por una lesión.

Es que toda la alegría y el alivio que se desató en el Xeneize luego de la consagratoria actuación del juvenil arquerl, que atajó cuatro penales en la definición, mutó a preocupación cuando bajó la efervescencia y todos los focos apuntaron al jugador goyano. El volante sufrió una dura infracción en los minutos finales del tiempo regular, y el diagnóstico inicial oscilaba entre una lesión grave (fractura de tobillo izquierdo) o algo más leve (esguince).

Zenón-Tobillo.jpg

La dura pata a Kevin Zenón y el parte médico

Para tranquilidad del propio futbolista, y de todo el club, tras los estudios realizados este jueves se descartó el peor escenario. Y aunque todavía resta determinar cuál es el grado del esguince, esa primera noticia llevó alivio a todo el ámbito xeneize.

En la mañana del jueves, tras los correspondientes estudios realizados al jugador con reciente paso en la Selección Argentina Sub 23, Boca lanzó un comunicado que llevó alivio, diciendo: "Esguince moderado de tobillo izquierdo".

Todo ocurrió casi sobre el final del partido. Se jugaba el primer tiempo adicionado cuando el ex hombre de Unión avanzaba con el control de la pelota hacia el área rival, Nicolás Garayalde, de Gimnasia, lo derribó desde atrás con una fuerte patada, dejándolo tendido en el césped con evidentes signos de dolor. A pesar de la gravedad de la falta, el árbitro Jorge Baliño no amonestó al jugador de Gimnasia, lo que provocó la airada protesta de Fernando Gago, quien repetidamente reclamó desde el banco de suplentes y luego en la cancha: “Me lo rompió, me rompieron un jugador”.

Kevin Zenon.jpg Kevin Zenón

El mediocampista zurdo de Boca, que se fue llorando, tuvo que ser retirado en camilla y fue imposible reemplazarlo ya que el equipo había agotado los cinco cambios permitidos. La situación empeoró cuando se confirmó que Zenón abandonó el estadio con una bota protectora en su tobillo izquierdo.