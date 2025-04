Las dos joyas de tiro libre en la goleada del Arsenal sobre Real Madrid

En otro tiro libre, mucho más complejo que el anterior, Rice inventó una obra de arte que terminó en el ángulo superior izquierdo del "1" de la visita.

La particularidad es que el segundo tanto fue con un remate al palo del arquero, que fue técnica y estéticamente perfecto.

Embed ¿¿ESTO ES REAL?? ¡¡DOBLETE DE GOLAZOS DE RICE ANTE REAL MADRID!!



Toda la #UCL, por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/evGlEY21Yh — SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2025

Como si eso fuera poco, además de superarlo en el juego, Arsenal concretó una goleada. Con actuaciones individuales muy buenas y una producción colectiva apabullante en el campo rival, llegó el tercero.

La jugada por izquierda, con asociaciones y desequilibrio, finalizó con Mikel Merino definiendo de primera y de zurda, para tomar a contrapierna a Courtois y aumentar la cuenta.

Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrygo y Valverde fueron sparrings de un Arsenal que se llevó puesto al campeón defensor y lo dejó al borde de la eliminación.

Más allá de la historia de ambas instituciones en el ámbito internacional, el presente que viven los equipos no es tan desparejo. Arsenal no pierde hace 19 partidos contra equipos del "Big six" de la Premier, donde está segundo detrás del líder Liverpool. Del otro lado, los de Ancelotti son escolta de Barcelona en España y venían de caer ante Valencia en casa.

Ahora, el Merengue deberá construir una remontada épica como tantas veces lo hizo en su historia. Para ello deberá mostrar una cara totalmente opuesta a la que se vio este martes, donde fue superado en todos los planos del fútbol.

El miércoles de la semana que viene, en el Bernabéu, se resolverá el clasificado a semifinales.