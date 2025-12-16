Las durísimas declaraciones de Mauricio Macri contra Juan Román Riquelme

El expresidente de la Nación cargó contra el actual presidente de Boca por el presente de la institución.

Mauricio Macri va retomando de a poco la ofensiva para disputar el poder el Boca . El expresidente de la Nación y del club de la Ribera volvió a cargar contra Juan Román Riquelme por su gestión al frente de la institución. Lo hizo en Laca Stream, donde brindó una entrevista el último lunes.

La eliminación del xeneize a manos de Racing le cayó como anillo al dedo al hoy máximo dirigente opositor que tiene Boca , que en 2027 buscará nuevamente destronar a Riquelme , algo que no pudo hacer en 2023 siendo candidato a vice de Andrés Ibarra.

El año del club estuvo lejos de ser bueno. Quedó afuera de la Copa Libertadores en fase previa con Alianza Lima, después con Independiente de local en el Apertura, no pasó la fase de grupos del Mundial de Clubes, fue eliminado por Atlético Tucumán de la Copa Argentina y quedó afuera en semis del Clausura en La Bombonera con un Racing que está lejos de ser brillante.

Macri encabezó hace tres décadas los mejores años del club azul y oro en cuanto a resultados deportivos. En ese sentido, el gran acierto fue la elección de Carlos Bianchi como DT y la compra de algunos jugadores.

Mauricio se sigue apoyando en aquellos años para criticar las formas de la actual gestión, donde Riquelme se maneja de manera totalmente distinta. Uno es un exjugador e ídolo y otro un empresario devenido en político.

Ambos le dieron mucho a Boca pero pertenecen a mundos totalmente distintos, de hecho quedaron enfrentados en 2001 cuando Román le hizo el famoso "Topo Giggio".

La fuerte frase de Macri

“En Boca me llevó unos cuantos años lograr que la institución vuelva a estar por arriba de todos. Si la institución no está por encima de las personas, se va al demonio porque no ha ley. Lamentablemente nos pasa al revés hoy. Riquelme se cree más importante que Boca, entonces está destrozando nuestro club. Cuando uno cree estar por encima de algo tan importante, hace daño”.

Cabe recordar que, siendo aliado político del presidente Javier Milei, Macri le pidió al mandatario que fuera a votar en las elecciones del 2023 en el club. Sin embargo, como estaba de viaje, Mauricio no asistió a emitir su sufragio para la fórmula que él mismo integraba. Algo nunca visto.

Luego, los resultados en favor de la fórmula Riquelme-Ameal fueron contundentes y toda la movida política y mediática que ensayó Macri no le sirvió para mover la estantería.